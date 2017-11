Det verdenskjente konsulentfirmaet McKinsey har sett på 800 yrker i 46 land og kommet frem til at opp mot en femdel av verdens yrkesaktive vil bli berørt av automatisering, skriver BBC.

I velstående land som Tyskland og USA vil rundt en tredel av de yrkesaktive bli berørt, mens færre arbeidere blir berørt i fattige land som har mindre penger til å investere i automatisering.

I India vil for eksempel bare ni prosent av jobbene blir erstatt av nyutviklede tekniske løsninger.

Sjåfør, kassemedarbeider og rengjøringspersonale er blant jobbene som kan forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Foto: Scanpix

Ser for seg nye jobber

Samtidig som McKinsey advarer om at mange kan bli overflødige på grunn av automatisering, ser selskapet også for seg at utviklingen vil føre til flere arbeidsplasser innen en rekke yrker.

Yrkene som McKinsey tror vil bli mer etterspurte i årene fremover:

Helsearbeidere

Fagutdannede ingeniører, forskere, revisorer og analytikere

IT-arbeidere og andre teknologi-spesialister

Ledere og sjefer med arbeid som ikke enkelt kan erstattes av maskiner

Lærer og pedagoger, særlig i utviklingsland med ung befolkning

«Kreative», en liten, men voksende kategori av artister, utøvere og underholdere som vil bli mer etterspurt ettersom økende inntekter fører til større etterspørsel for fritid og adspredelse.

Bygningsarbeidere og tilknyttede yrker, særlig i et scenario som innebærer økte investeringer i infrastruktur og bygninger

Manuelle og tjenesteyrker i uforutsigbare omgivelser, som gartnere og hjemmehjelpere

Les også: Roboter kan hindre utflagging av bedrifter

Les også: Butikkansatte må finne nye yrker

Tror på økte forskjeller

I rapporten skriver McKinsey at de tror automatiseringen vil føre til økte inntektsforskjeller i rike land, skriver CNBC.

Selskapet skriver at myndigheter må utvikle og tilby programmer for å lære opp de som mister arbeidet i nye yrker.

Samtidig vil det nødvendig med offentlige tiltak for å gi økonomisk støtte de som faller utenfor det nye arbeidslivet.

– Mulige løsninger er omfattende ordninger med minimumslønn, universell borgerlønn eller at inntektsvekst knyttes til produktivitetsvekst, heter det i rapporten.

Fyrvoktere, som her ved Filtvet fyr i Hurum, er et yrke som for lengst er automatisert bort. Den siste fyrstasjonen ble avbemannet i 2006. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Annenhver jobb i fare

Undersøkelsen fra McKinsey går i samme retning som en tre år gammel rapport fra universitetet i Oxford.

Den viste at 46 prosent av alle jobber kan erstattes av digital og automatisert teknikk i løpet av 20 år.

I den undersøkelsen ble det også sett nærmere på hvilke jobber som sto i størst fare for å bli automatisert bort.

Den ble toppet av fotomodeller og regnskapsførere, mens ledere for interesseorganisasjoner, prester og politikere var de som sto i minst fare for å miste jobbene sine.