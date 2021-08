Masseevakuering fra skogbranner i Hellas og Tyrkia

Høye temperaturer og kraftig vind gjør det vanskelig for brannmannskap å kontrollere brannene. Minst 2 mennesker har mistet livet, deriblant en 38 år gammel frivillig brannmann. Flere skal være skadet.

Mer enn 150 branner er rapportert. Seks områder er satt i høyt beredskap.

– Dette er virkeligheten av klimaendringene, sier statsminister Kyriakos Mitsotakis

Flere hundre brannmenn jobber mot flammene. Ekstra brannfolk blir sendt inn fra land som Ukraina, Romania, Kypros, Storbrtiannia, Frankrike og USA.

Rundt 20 brannfly skal være delta i slukkingen. Sverige er et av landene som bistår med to brannfly.

– Brannvesenet står overfor eksepsjonelt farlige forhold som vi aldri har sett før, sa Nikos Hardalias, generalsekretær i det greske samfunnsvernbyrået i en tidligere uttalelse.

Det er ventet at brannen kommer til å spre seg på grunn av kraftig vind.

Flammene har også nådd øya Evvia, og områder nær det gamle Olympia, som regnes som fødestedet for De olympiske leker. Stedet har flere historiske ruiner og bygninger fra antikken.

STOR INNSATS: Lokale innbyggere bruker tregrener for å bekjempe en brannstart i Thrakomakedones, nær Mount Parnitha, nord for Aten, Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Mange evakuerte

1.300 mennesker ble evakuert fra Limni på Evvia. Veiene er sperret, og alle måtte evakuere via ferje.

Rundt 5.000 turister og beboere måtte evakueres fra en brann på Peloponnes-halvøya

Ordføreren i Mani, Eleni Drakoulakou, sier at halvparten av hennes by er lagt i aske, ifølge henne på grunn av mangel på brannslukningsfly de første timene det brant.

300 familier har blitt hjemløse som følge av brannene, ifølge myndighetene.

Også Store røyk- og askeskyer nær Aten har også ført til at mange har forlatt hjemmene sine.

Pensjonisten Tasos Tsilivakos, som holder til i Pefkolyto nord for Aten, sliter med å holde tårene tilbake.

– Dette er en forferdelig katastrofe. Jeg er redd for at kanskje bare våre oldebarn kan ha mulighet til å igjen gå i disse områdene, sier han til AFP.

EVAKUERER: Folk går ombord på en ferge før en evakuering mens et brann nærmer seg kystlandsbyen Limni, på øya Evvia Foto: SOTIRIS DIMITROPOULOS / AFP

Kontroll i Tyrkia

På sørkysten i Tyrkia har minst åtte mennesker mistet livet, og flere er innlagt på sykehus.

I byen Antalya sier myndighetene at de har fått kontroll på omfattende branner etter at det begynte å regne.

Det var ventet kraftig regnvær utover dagen lørdag, blant annet i Manavgat, som er særlig hardt rammet.

Men situasjonen synes fortsatt å være alvorlig i provinsen Mugla, der tre nabolag måtte evakueres.

Det har vært over 200 branner i 47 av Tyrkias 81 provinser. 13 av dem i fem provinser er ennå ikke slukket.

Flere pågrepet

Samtidig som rednings- og brannslukningsarbeid pågår har politiet i Hellas pågrepet flere personer for ildspåsettelse. Deriblant en kvinne som ble tatt i en nasjonalpark med to lighter, en kanne bensin og brennbart materiale noen minutter etter at det brøt ut brann der.

Myndighetene har lagt ned forbud mot å besøke skoger og nasjonalparker i hele Hellas.

Klimaendringer

Både Hellas og Tyrkia har i over en uke kjempet mot omfattende branner i en uvanlig sterk hetebølge. Både myndigheter og forskere setter heten i forbindelse med klimaendringer.

Ifølge FN ligger middelhavsområdet an til å rammes særlig hardt av klimaendringene, med kraftigere hetebølger, tørke og branner i framtiden.

En innbygger forsøker å hindre brannstart i Thrakomakedones, nord for Aten. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

