Siden onsdag forrige uke har flammene slukt skoger, flere boliger, kommet faretruende nær landsbyer og turistmål. Mange har vært nødt til å evakuere.

Ekteparet Frank Magne Hansen og Nina Therese Hansen fra Senjahopen i Midt-Troms bruker nå ferietida si på å hjelpe dem som er rammet.

Flere landsbyer etterlatt i ruiner

I to dager har de kjørt rundt til landsbyene for å dele ut vann, mat og sanitærartikler, som for eksempel bleier. Mange blir takknemlige for isbiter som de kan kjøle ned maten med.

– Situasjonen er helt forferdelig, folk sitter bare i en askedunge, sier Hansen.

På tirsdag så de for første gang blå himmel fra ferieleiligheta si i byen Side, som har sluppet unna de massive skogbrannene.

Men flere av landsbyene rundt har nærmest blitt etterlatt i ruiner.

– Du skal ikke så mange kilometer oppover i landsbyen før det ser helt forferdelig ut. Alt er borte. Der husene var er det bare steingrinda som står igjen. Det er utbrente traktorer og landbruksutstyr – alt er brent, sier Frank-Magne Hansen.

En brannbil jobba tidligere i uka med å slukke en brann nær byen Manavgat, som er kun 8 kilometer unna Side hvor ekteparet er på ferie. Foto: Kaan Soyturk / Reuters

Åtte personer har mistet livet

Ifølge BBC har til sammen åtte personer så langt mistet livet som følge av skogbrannene i Tyrkia. Flere hundre har blitt skadet.

Forrige lørdag ble turister på det populære turiststedet Bodrum, evakuert med båt etter det brøt ut en ny stor skogbrann.

– Jeg fikk beskjed av tyrkiske venner, som fulgte med på de lokale nyhetene, at det var lurt å komme seg ut av byen så fort som mulig da brannen først brøt ut, sa Sigurd Alnes som befant seg i byen da, til NRK.

Har samlet inn 100.000 kroner

I byen Side har det ikke vært behov for å evakuere. Frank-Magne Hansen og kona, samt et annet ektepar som bor permanent i Tyrkia, var derfor ikke i tvil om at de ville hjelpe til.

– Det er et fantastisk folk å bli kjent med her i Tyrkia. Du finner ingen som er mer behjelpelig når du selv trenger hjelp. Så det var helt naturlig å kunne hjelpe dem tilbake, sier Hansen.

Store flammer ødela alt på sin vei. Her fra en landsby ikke langt fra Side. Seks personer har mista livet i skogbrannene som herjer landet. Foto: AP

De starta en innsamlingsaksjon på Vipps, og til nå har det kommet inn rundt 100 000 kroner på kontoen.

Det var Folkebladet som skrev om innsamlingsaksjonen først.

– Vi er helt overvelda av responsen vi har fått. Det er folk fra England, USA, folk vi aldri har truffet før som gir oss penger, sier Hansen.

Likevel opplever han at mange tror andre har blitt ramma enda hardere. De tar derfor ikke imot mer enn ei flaske drikkevann – de mener andre vil trenge det mer.

– Ei dame satt i fjellene med sin funksjonshemmede sønn. Det eneste hun ba om var et stearinlys for å slippe å sitte i mørket om natta. Det sier litt. Det er ikke mye dem ber om, sier Hansen tydelig preget.

Frank-Magne Hansen og kona Nina Therese Hansen reiser rundt i området og hjelper familier.

Hjelper familier

Ekteparet opplever at næringslivet også er gavmildt. De drar daglig innom butikkene for å kjøpe vann, klær og sanitetsartikler som de kan gi til de brannrammede. Mange av de lokale butikkene tilbyr dem varene for halv pris. De har også fått medisiner gratis.

Så langt har de bare klart å bruke opp 15 000 kroner av de innsamlede pengene. Ekteparet skal sørge for å bruke resten av pengene godt.

– Vi har funnet to familier som vi skal hjelpe. Det er nok penger til å hjelpe i hvert fall fem familier til å bygge opp hjemmene sine, sier Hansen.

Ekteparet har blant annet reist til fjellandsbyen Gündoğmuş, der flammene herjer.

Tirsdag dro de opp til en landsby hvor brannvesenet fortsatt jobba med å slukke store flammer.

Tidligere på dagen hadde de henta 85 par sokker, over 60 T-skjorter, 250 skyggeluer og 60 par brannhemmede hansker som de skulle dele ut.

Deres egen badeshorts og bikini er lagt bort i leiligheta. Ferien ble ikke som de hadde trodd. Likevel skulle de gjerne forlenga ferien. Trøsten er at andre nordmenn med leilighet i Side skal ta over.

– Vi har bestemt oss for at vi skal nedover igjen i september/oktober. Da skal vi se hva som har blitt gjort, og hvor vi kan bruke mer penger, sier Hansen.

I fjellandsbyen Gündoğmuş, like vest for Side, herjer flammene. Foto: Frank-Magne Hansen

Her kan du høre Frank-Magne Hansen fortelle om situasjonen i Tyrkia: