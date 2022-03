Ifølge myndighetene i Mariupol vil busser kjøre fra tre steder i byen og følge en avtalt rute til Zaporizjzja. Byen, som har Europas største atomkraftverk, ligger omtrent 20 mil nordvest for Mariupol.

«Fyll kjøretøyene så mye som mulig»

Privatbiler kan også forlate byen, men må fylles opp og kjøre etter bussene. Fyll kjøretøyene så mye som mulig, skriver myndighetene.

MISTER BARNET: En mor løper etter kjæresten som bærer barnet inn på et sykehus i Mariupol. Den lille gutten kom inn på sykehuset i Mariupol fredag 4. mars. Livet til den 18 måneder gamle babyen kan ikke reddes, skriver AP. Hjemmet til familien ble truffet av russiske bomber. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Røde Kors skal kjøre i spissen av den planlagte kolonnen ut av byen. Bystyret opplyser at sivile kan evakuere klokken 12 lokal tid, som er klokken 11 norsk tid. Det vil være midlertidig våpenhvile fra klokken 9 til 20, norsk tid.

Ingen evakuering fra Volnovakha

I den ukrainske byen Volnovakha er det ikke planlagt evakuering av sivile, hverken i dag eller i overskuelig fremtid. Det sier byens parlamentsmedlem Dmytro Lubinets, til BBC.

Russiske styrker holdt ikke den avtalte våpenhvilen langs hele ruten i går, ifølge Røde Kors. Våpenhvilen skulle sikre at sivile kunne komme seg vekk, og var et resultat av forhandlinger mellom Russland og Ukraina.

– Hele verden så hvordan avtaler med Russland fungerer. Da folk samlet seg, begynte de å skyte mot ruta som fredelige innbyggere var i ferd med å reise, sier Lubinets.

I stedet skal artilleriangrepene ha fortsatt. De som ville flykte ble presset tilbake til bomberommene.

– K larer ikke å samle alle likene

Planen var å evakuere rundt 200.000 mennesker fra Mariupol og 15.000 fra Volnovakha.

Over 1,5 millioner mennesker fra Ukraina har flyktet til naboland de siste ti dagene, ifølge FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

Dette er den raskets voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, skriver Grandi på Twitter.

Ifølge WHO blir flere helsefasiliteter angrepet, og det forårsaker enda flere dødsfall og skader. Det bekrefter sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, søndag morgen på Twitter.

Den beleirede byen Mariupol øst i Ukraina, med over 400.000 innbyggere, har vært uten strøm og dermed uten varme i fem dager, ifølge ordføreren Vadym Bojtsjenko.

FORSØKER Å HOLDE VARMEN: Barn av helseansatte varmer seg under et teppe mens de venter på foreldrene som jobber på et sykehus i Mariupol. Strømmen har vært bort i flere dager og det er kaldt. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Vi klarer ikke å samle alle likene fra gatene. Spør du hvor mange ofre vi har i denne krigen, er det eneste svaret «jeg vet ikke», sier viseordfører i Mariupol, Sergej Orlov, til BBC.

Folk mangler også vann og mat. Byen har mistet vannforsyningene og den russiske beleiringen stopper alle matleveranser. I tillegg er mobilnettet nede.

Ordføreren hevder over tusen personer har mistet livet i byen, melder CNN. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Ifølge Bojtsjenko er det ikke mulig å hente mange av de døde på grunn av flyangrep i seks døgn.

– Byen står i en veldig, veldig vanskelig beleiring. Det pågår harde artilleriangrep mot boligblokker, og fly har sluppet bomber i boligstrøk, sier Bojtsjenko til ukrainsk TV.

Et ungt par sørger over kroppen til en 18 måneder gammel gutt, som ble drept i et rakettangrep i Mariupol på fredag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Situasjonen er katastrofal. Den blir verre dag for dag, sier Laurent Ligozat, krisekoordinator for Leger uten grenser i Ukraina, til AFP sent lørdag.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

– Manglende respekt

Leger uten grenser fortviler over at det ikke ble noe av den humanitære korridoren som russerne lovet lørdag morgen.

– Det er helt nødvendig at den humanitære korridoren, som kunne ha blitt opprettet i dag, men som det ikke har blitt noe av på grunn av manglende respekt for våpenhvilen, blir opprettet svært raskt for å la den sivile befolkningen, kvinner og barn, forlate byen, sa Ligozat.

– Angriper sivile

Leger og sykepleiere behandler folk som er skadet av rakettangrep i Mariupol 1. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Ifølge britisk etterretning angriper russiske styrker sivilt befolkede områder i Ukraina, Men ukrainerne har klart å bremse den russiske fremrykkingen, ifølge Reuters.

«Russland har tidligere brukt lignende taktikk i Tsjetsjenia i 1999 og Syria i 2016, med både luft- og bakkebasert ammunisjon», hevder britisk militær etterretning.

Russland har gjentatte ganger benektet at de retter seg mot sivile områder.

Ifølge Russlands forsvarsdepartement startet angrepene opp igjen fordi Ukraina ikke overholdt våpenhvilen.

Mandag skal Russland og Ukraina møtes til en tredje runde med samtaler, opplyser den ukrainske forhandlingsdelegasjonen.