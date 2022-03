Myndighetene i Mariupol ber nå innbyggerne gå i dekning igjen.

– Russerne fortsetter å bombe oss. Det er galskap, sier Mariupols varaordfører, Sergej Orlov, til BBC ifølge NTB.

«Hold ut»

I en uttalelse fra myndighetene i byen på sosiale medier står det:

– På grunn av det faktum at russisk side ikke overholder våpenhvilen og har fortsatt beskytningen både av Mariupol og området rundt byen, og av sikkerhetsmessige årsaker, har evakueringen av sivilbefolkningen blitt utsatt.

I meldingen står det også at mer informasjon om evakueringen vil bli lagt ut snart. Politiet vil også informere innbyggerne i byen ved hjelp av høyttalere ved nye beskjeder.

Meldingen avsluttes med: «Mariupol-beboere, hold ut!».

I en uttalelse fra bystyret lørdag formiddag het det at de forhandler med russisk side for å få bekreftet våpenhvile langs hele evakueringsruten, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere ble det meldt at Mariupol tok sikte på å starte evakueringen av sivile klokken 10 norsk tid. Mariupol er en by øst i Ukraina med i underkant av en halv miliion innbyggere. Etter avtale med ukrainske myndigheter skal det bli opprettet korridorer silk at sivilbefolkningen kan forlate byene Mariupol og Volnovakha under våpenhvilen.

Ifølge kunngjøringen fra Russland, som er gjengitt av de russiske nyhetsbyråene Tass og Interfax, startet våpenhvilen klokken åtte norsk tid, lørdag morgen.

– Et kjent trekk

Før meldingene om brudd på våpenhvilen, sa Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, at våpenhvilen er et ledd i å sminke krigens brutalitet. Han mener Russland har noen underliggende, realpolitiske interesser i våpenhvilen.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole og oberstløytnant i Hæren.

– Det er et kjent trekk som vi også har sett ved tidligere russiske kriger, blant annet i Syria. Og det gir, sett med russiske øyne, hele krigen et lite, humant uttrykk oppe i all denne voldelige bombingen, sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole og oberstløytnant i Hæren.

Tror russerne vil øke bombingen

Han forventer derfor en gradvis opptrapping fra russerne når våpenhvilen er over klokken 15.

Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

– Jeg tror at russerne vil øke bombingen av disse byene. For byene er utrolig viktige nøkkelpunkter for de russiske fremrykningsaksene. Hvis du ikke kommer rundt byene, må du slå deg gjennom0, og det er nettopp fra disse byene at den politiske og militære forsvarsevnen organiseres og styres. Ved å nedkjempe disse byene vil man fragmentere den ukrainske forsvarsevnen, sier Heier.

Russland og Ukraina skal ha blitt enige om våpenhvilen lørdag, slik at befolkningen kan evakuere.

Ordførar i Mariupol, Vadym Bojtsjenko, sier det ikke er en lett avgjørelse å evakuere byen.

– Men som jeg alltid har sagt, Mariupol er ikke gater og hus. Mariupol er innbyggerne, det er deg og meg, sier han i et utsagn gjengitt av Sky News.

Det er beboere i Mariupol og Volnovakha som skal få evakuere. Det melder det russiske forsvarsdepartementet, ifølge nyhetsbyråene Interfax og Reuters.

Selv om Russland kan ha noen underliggende interesser, mener Heier at våpenhvilen er bra for den sivile befolkningen i byene det er krig.

– Man får faktisk ut de som virkelig trenger hjelp sier Heier.

Privat evakuering

Havnebyen Mariupol ligger nær frontlinjen for krigen i Donbas i Øst-Ukraina. Byen har vært utsatt for harde angrep fra russiske styrker i fem dager. Det har vært kontinuerlige angrep fra russisk artilleri, og byen skal være omringet og avskåret fra alle forsyninger.

Borgermesteren ba innstendig om militær assistanse til å opprette en humanitær korridor ut av byen, slik at man kan evakuere byens 400.000 innbyggere.

I en melding på sosial medier opplyser rådhuset i Mariupol at «det vil være mulig å evakuere byen ved hjelp av privat transport».

Langer ut mot Nato

President Volodymyr Zelenskyj har bedt Nato sørge for en flyforbudssone over Ukraina. Det ville innebære kampfly fra Nato for å hindre russiske fly over landet.

Men på Natos utenriksministermøte fredag avviser forsvarsalliansen forslaget.

– Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Nato frykter en flyforbudssone vil resultere i konfrontasjon mellom Nato og Russland.

I en sint beskjed til Nato uttaler Zelenskyj at Natos argument reflekterer «selvhypnosen til de som er svake og har dårlig selvtillit» og at Vestens tilbakeholdenhet indikerer at «ikke alle anser kampen for frihet som Europas fremste mål».

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj Foto: AFP

– Alle som vil dø fra og med i dag vil dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sier Zelenskyj, ifølge Axios.

Advarer mot nytt kjernekraft-angrep

Ifølge USAs FN-ambassadør er de russiske styrkene drøye 3 mil unna et nytt kjernekraftverket, melder The Guardian. Det skal dreie seg om Yuzhnoukrainsk, rundt 30 mil sør for Kyiv.

– Putin må stoppe sin galskap. Han må stoppe det nå, sa Linda Thomas-Greenfield i møtet i FNs sikkerhetsråd.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield under Sikkerhetsrådets krisemøte natt til lørdag om krigen i Ukraina. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Natt til fredag begynte det å brenne på Ukrainas og Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, etter russiske angrep. Det førte til internasjonal bekymring for store radioaktive utslipp.

Brannen er slukket, og det er ikke rapportert om noen radioaktive utslipp. Russiske soldater har nå kontroll på dette kjernekraftverket.

Angrep på atomkraftverket Zaporizjzja natt til fredag.

Flyalarm flere steder i landet

Tidlig lørdag morgen meldes det om flyalarm i Ukrainas hovedstad Kyiv og i Kyiv fylke, og i byene Tsjernihiv, Zjytomyr og Sumy.

Også i Lebedyn, er småby i Sumy oblast i det nordøstlige Ukraina har flyalarmen gått. Folk blir bedt om å søke tilflukt.

Det er også kommet rapporter om gatekamper i Sumy, skriver Kyiv Independent.

Flere eksplosjoner er hørt i Kharkiv natt til lørdag, melder avisen.

Ødelagt kafé i Kharkiv 4. mars. Foto: OLEKSANDR LAPSHYN / Reuters

Småbyen Trostjanets har falt

Russland skal ha erobret småbyen Trostjanets, nordøst i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Guvernøren i Sumy-regionen der Trostjanets ligger, sier russiske styrker kontrollerer ambulansestasjonen og nekter leger å dra ut til sivile, med unntak av barn.

Leger har blitt advart om at de vil bli skutt hvis de drar på egen hånd, sier guvernør Dmytro Zhyvytskyj, ifølge Sky News.

En 15 år gammel gutt er skadet i et rakettangrep og er fraktes bak i en bil for å få medisinsk behandling onsdag 2. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Pro-russiske demonstrasjoner i Serbia

Flere hundre tilhengere av ytre høyre-grupper marsjerte fredag kveld i sentrum av Serbias hovedstad Beograd til støtte for den russiske invasjonen av Ukraina, melder Reuters.

Pro-russiske demonstrasjoner i Beograd fredag 4. mars Foto: STR / Reuters

Serbia har kritisert angrepet på Ukraina men har nektet å innføre sanksjonen mot Russland. Mange serbere er vennlig innstilt til Russland, og landene deler en ortodoks kristen tradisjon.

Serbias president Aleksandar Vucic har klaget over press fra vestlige land mot Serbia, fordi myndighetene har tette bånd til Russland.