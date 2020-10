Mann skutt av politiet: Voldsomme demonstrasjoner i Philadelphia i natt

En 27 år gammel svart mann ble skutt flere ganger av politiet i Philadelphia mandag ettermiddag, amerikansk tid.

Mannen, som er identifisert av familien som Walter Wallace Junior, skal ha truet politiet med en kniv i forkant av hendelsen, ifølge politiet og flere vitner.

Flere videoer publisert i sosiale medier viser en mann som går mot minst to bevæpnede politibetjenter. Den ene politibetjenten roper at mannen må legge ned kniven, før begge politibetjentene avfyrer flere skudd.

Walter Wallace Senior sier til The Philadelphia Enquirer at sønnen ble skutt ti ganger. Ifølge faren hadde sønnen psykiske problemer. Han reagerer på at politiet ikke forsøkte å dempe situasjonen på andre måter.

– Hvorfor kunne de ikke ha brukt en Taser (elektrosjokkvåpen, journ. anm.), spør faren.

Walter Wallace Senior hevder det hadde vært mulig for politiet å løse situasjonen uten at sønnen mistet livet. Foto: Tom Gralish / AP

Politibetjent skadet

Hendelsen førte til anspent stemning i nabolaget i den vestlige delen av Philadelphia. Flere steder oppsto det konfrontasjoner mellom demonstranter og politi.

Minst ett politikjøretøy skal ha blitt satt i brann, ifølge nyhetsbyrået AP. Flere politibetjenter

Denne videoen, som nå spres i sosiale medier, viser det som skal være Walter Wallace Junior som går mot to bevæpnede politibetjenter. Politiet og flere vitner sier Wallace skal ha hatt en kniv Foto: Ben Crump / Twitter

skal ha blitt skadet, etter at demonstrantene kastet murstein og andre gjenstander.

Store grupper med demonstranter skal ha samlet seg ved en park oppkalt etter den kjente borgerrettsforkjemperen Malcolm X i sentrum av byen, der de ropte Black Lives Matter. En gruppe demonstranter samlet seg også utenfor en politibygning.

Konfrontasjonene med politiet skal ha pågått i flere timer, ifølge The Philadelphia Enquirer.

Politiet rykket også ut til et handleområde, der flere hundre mennesker hadde samlet seg. Deler av folkemengden skal ha plyndret og vandalisert butikker.

Minst en politibil ble satt i brann under demonstrasjonene natt til tirsdag, norsk tid. Foto: Jessica Griffin / AP

Skal undersøke skytingen

Sersjant Eric Gripp, en talsmann for politiet, sier at politibetjentene ba Wallace Jr. om å slippe kniven, uten at 27-åringen fulgte ordren. Wallace Jr. fortsatte å gå mot politibetjentene, sier Gripp.

Talsmannen sier etterforskere nå skal gjennomgå hendelsen. Begge politibetjentene hadde kamerautstyr på uniformen, noe som er vanlig i USA. Gripp sier 27-åringen ble kjørt til Penn Presbetyrian Medical Center av en av politibetjentene, der han døde kort tid etter.

Et vitne, Maurice Holloway, sier til The Philadelphia Enquirer at han sto på et gatehjørne og snakket med tanta si, da han så at politiet kom.

På det tidspunktet skal Wallace ha stått med en kniv på terrassen sin. Moren til 27-åringen skal ha fulgt etter sønnen da han løp ned mot gaten, ifølge Holloway.

– Jeg ropte at de skulle legge ned våpnene sine, og alle sier «ikke skyt ham, han kommer til å legge den ned (kniven, journ.anm.), vi kjenner ham», sier Holloway.

Begge politibetjentene er midlertidig tatt ut av tjeneste til hendelsen er undersøkt.