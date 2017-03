Mann forsøkte å kjøre inn i folkemengde i Belgia

Angrepet skjer samme dag som Belgia markerer at det er ett år siden bombeangrepet i Brussel, der 32 mennesker ble drept.

Mannen, som er av nord-afrikansk opprinnelse men fransk statsborger, ble raskt pågrepet.

– Bilen kjørte i høy hastighet. Militærvaktene fikk øye på den og forsøkte å stoppe den. Men føreren kom seg vekk og kjørte gjennom rødt lys og mot handlegaten. Politiet ble kontaktet og responderte raskt. De klarte å avskjære mannen, sier politisjef i Antwerpen, Serge Muyters.

Den belgiske påtalemyndigheten opplyser at det er funnet både en rifle, kniver eller lignende våpen og en beholder med ukjent væske i bilens bagasjerom.

Mannen kjørte ifølge politiet inn i Meir-gaten i 11-tiden torsdag. Folk i gaten greide å hoppe til side da bilen kom, og det er ikke meldt om skadde etter hendelsen.

– En mann iført kamuflasjeklær ble ført bort fra stedet, opplyste en talsmann for politiet under en pressekonferanse.

Mannens identitet og eventuelle motiv er ikke kjent.

Politiet er i gang med å lete etter og uskadeliggjøre eventuelle eksplosiver i bilen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Angrepet skjer dagen etter at en bil ble kjørt i høy hastighet over Westminster bro i London. En politimann ble drept da gjerningsmannen angrep ham med kniv ved Parlamentet. To andre ble også drept og 40 skadet i angrepet.