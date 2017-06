Den nye våpenhvile som trådde i kraft fra midnatt er innført for å gi bøndene i konfliktområdet muligheter til å utføre arbeidet sitt, uten fare for å bli skutt på.

Den skal i første omgang gjelde ut august og er framforhandlet av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSSE.

Konflikten øst i Ukraina skjer i et av Europas beste jordbruksområder, men frontlinjen går mange steder rett over åkrene og gjør at bøndene ofte med livet som innsats må forsøke å gjøre jobben sin.

Farlig ble det også da tre personer lørdag forsøkte å komme seg ut på jordene ved landsbyen Borzjykivka helt sør i Luhansk fylke, i et område som er kontrollert av de prorussiske separatistene.

Lastebilen de satt i kjørte på en mine, og den ene av de tre mistet livet. De to andre ligger nå på sykehus ifølge nyhetsbyrået Novosti Donbassi

Våpenhvile for brød

De militære prorussiske myndighetene i «Folkerepublikken Luhansk» sier ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukrainska Pravda at de ikke har registrert skyting etter at våpenhvilen ble innført.

En representant for de militære myndighetene i den andre «folkerepublikken», Donetsk, sier ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at de har registrert 10 tilfeller av skyting fra ukrainske regjeringsstyrker denne uken.

Den våpenhvilen som nå er innført skal gjelde i den perioden da bøndene har størst behov for å være ute på åkrene. Den kalles derfor «våpenhvile for brød», som med sin symbolske betydning skal forsøke å roe ned situasjonen etter tre år med krig og konflikt.

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko møttes sin amerikanske kollega Donald Trump 20. juni

OSSE under press

OSSE har et stort observatørkorps til stede i konfliktområdet i Donetsk og Luhansk fylker, som går under fellesbetegnelsen Donbass.

Men OSSE har måtte begrense sin virksomhet etter at en av deres patruljer ble sprengt i luften i april og en observatør døde.

Talskvinnen for det amerikanske utenriksdepartementet Heather Nauert gikk før helgen hardt ut mot de prorussiske separatistene og sa de drev vold og trakassering mot ubevæpnede observatørene fra OSCE.

Lederen for observatørkorpset Aleksander Hug sa på en pressekonferansen i Donetsk 20. juni at begge parter i konflikten la hindringer i veien for at OSCE kan gjøre jobben sin.

Dette var en gang et sanatorium for offiserer i den sovjetiske hæren i byen Mariinka. Nå er det bare ruiner igjen. Foto: Morten Jentoft

Sikre vannmagasinene

Samtidig ønsker Det internasjonale Røde Kors å bruke våpenhvilen til å lage sikre soner rundt en del av drikkevannskildene i Donbassområdet.

Lederen for hjelpeorganisasjonens delegasjon til Ukraina, Alain Aeschlimann, sier til den ukrainske avisen ZN.UA at dette er svært viktig fordi det ved disse vannmagasinene og rensestasjonene finnes store lagre med klor, som kan renne ut i drikkevannet ved krigshandlinger.

Trolig har rundt 10.000 mennesker mistet livet i konflikten i Ukraina. Bare siden 1. januar i år er 47 sivile drept.