Ønsker å stenge ute islandsk MGP-bidrag

Utfordringane har vore mange etter at Israel vann Eurovision Song Contest i Portugal i fjor. Rulleteksten var knapt over før debatten om deltaking i årets finale var i gang. Både i Noreg og i fleire andre land var det oppmodingar om boikott.

På Island var det stort engasjement og underskriftsaksjonar. Blant dei som skreiv under og kravde boikott, var technotrioen Hatari, som no er vald til å representere landet i mai med låten «Hatrid Mun Sigra» («Hatet skal sigre»).

Etter at dei vann den islandske finalen, sa dei at dei ville protestere mot Israel frå scenen under songkonkurransen, skriv NME

Dette har sett sinna i kok hos organisasjonen Shurat Hadin, som representerer jødiske terroroffer. Dei krev at Island blir nekta å delta i konkurransen. Ifølgje israelsk lov kan personar som oppmodar til boikott av Israel bli nekta innreise.

Då den israelske artisten Netta vann ESC-trofeet i Portugal i fjor, sa ho at ho håpte finalen i år skulle vere i Jerusalem. Det skapte debatt, og i mange land var det krav om boikott av konkurransen i år. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Vanskeleg å nekte

Israelske styresmakter har sett ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på korleis dei skal møte eventuell politisk kritikk eller brot på boikottlova frå deltakarlanda i Eurovision, skriv Haaretz.

Men det kan bli vanskeleg for Israel å nekte deltakarar innreise eller å delta i konkurransen. I 2017 blei den russiske deltakaren nekta innreise til finalen i Ukraina fordi ho hadde spelt konsert på Krim. Det har gjort at EBU har stilt strengare krav til vertslanda.

I slutten av august i fjor sende styret i ESC eit brev til Benjamin Netanyahu, der dei kjem med ei rekkje krav til den israelske statsministeren.

Ifølgje Times of Israel kom det blant anna krav om at israelske styresmakter ikkje blandar seg inn i organiseringa av arrangementet. I tillegg krev dei ein garanti om innreise for tilreisande publikum, uavhengig av deira politiske ståstad, seksuelle orientering og religion.

Lista inneheld også krav om at regjeringa garanterer full presse- og ytringsfridom for alle deltakarar og delegasjonar under opphaldet deira.

Antikapitalistisk techno

Hatari omtalar seg sjølve som eit «antikapitalistisk sadomasochistisk technoband». Gruppa blei oppløyst i desember i fjor, før dei annonserte at dei ville kome saman igjen for å delta i Eurovision Song Contest, skriv den engelskspråklege nettstaden Iceland Monitor.

Etter sigeren i mars takka ein av vokalistane i gruppa, Matthías Tryggva, for tilliten på direktesendt TV.

– Vi kjenner ein overveldande respekt for det prosjektet landet vårt har valt oss til. Dette fører oss eitt steg vidare i planen vår om å øydelegge kapitalismen.

Dei har også sagt at deltakinga deira er ein protest mot Israel.

Det er ikkje alle på Island som er like begeistra for at Hatari skal delta i Eurovision Song Contest i Israel. Mange meiner den islandske kringkastaren ikkje burde ha sendt nokon i protest mot israelsk politikk. Hatari var blant artistane som skreiv under på ei oppmoding til boikott i fjor haust, men no seier dei at dei vil bruke deltakinga for å protestere. Foto: RÚV

Samtidig er det ifølgje Eurovision-reglane ikkje lov å kome med ein politisk bodskap frå scenen. Likevel har det vore eksempel dei seinare åra der deltakarar har klart å omgå reglane.

I 2016 vann ukrainske Jamala med ein song som også kunne tolkast som ein kommentar til dei russiske styrkane på Krim. Eit anna eksempel er den israelske gruppa Pingpong som brukte eit syrisk flagg på scenen i 2000.