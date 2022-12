Macron-forslag om å gi Russland garantiar, får slakt

Både Ukraina og dei baltiske landa som deler ei lang grense mot Russland, avviser tanken som Frankrikes president Emmanuel Macron lufta i eit intervju på den franske TV-kanalen TF1.

Han sa at Europa må førebu tryggleiken sin i framtida og tenke over korleis Russland skal møtast for å få landet til forhandlingsbordet.

Macrons utspel har vekt harme i Ukraina.

– Kva verda treng, er tryggingsgarantiar frå Russland, ikkje omvendt, seier ein nær rådgivar av president Zelenskyj, Mykhailo Podoljak, ifølgje Reuters.

USAs viseutanriksminister Victoria Nuland seier at Russlands krav om at russisk-annekterte område skal anerkjennast, viser at Putin «ikkje er seriøst interessert» i forhandlingar.

Ho sa dette i helga etter å ha møtt president Zelenskyj i Kyiv.

Også Finlands tidlegare statsminister Alexander Stubb er kritisk. Han seier han er «fundamentalt usamd» med Macron.

– Dei einaste tryggingsgarantiane vi bør fokusere på, er dei ikkje-russiske. Russland må først garantere at dei ikkje skal angripe andre, skriv han på Twitter.

Litauens tidlegare utanriksminister, Linas Linkevicus, seier at Russland har tryggingsgarantiar så lenge dei ikkje angrip, annekterer eller okkuperer naboland.

– Viss nokon ønsker å lage ein ny tryggingsarkitektur som tillèt ein terrorist-stat å halde fram med metodane sine for undertrykking, så bør dei tenke på ny. Dette går ikkje, skriv han Twitter.

Ei kvinne ber vasskanner etter å ha henta regnvatn i ei snødekt gate i Kyiv. Foto: John Leicester / AP

Zelenskyj: Ukraina må overleve vinteren

I Ukraina ber president Volodymyr Zelenskyj folk halde ut, for å komme seg gjennom vinteren.

– Fienden har eit stort håp om å bruke vinteren mot oss, til å gjere det kaldt og vanskeleg, som del av terroren, sa han søndag kveld i ein TV-tale.

– Vi må gjere alt vi kan for å overleve vinteren, uansett kor vanskeleg det er, sa han.

Han seier at å halde ut denne vinteren betyr å halde ut alt. Russland har ein fordel med rakettar og artilleri, påpeikte han.

– Men vi har noko som okkupanten ikkje har, og ikkje kjem til å få: Vi beskyttar heimen vår, og det gir oss den største moglege motivasjonen, understreka han i talen.

Presidenten seier at ukrainarane kjemper for fridom og for å forsvare sanninga.

– For å overleve vinteren, må vi vere meir uthaldande og foreint enn nokon gang før, seier han.

I den ukrainske byen Bakhmut i Donetsk er skadane store etter russiske bomber. Dette bildet er tatt søndag. Foto: YEVHEN TITOV / AFP

Søndag sa USAs etterretningssjef, Avril Haines, i eit foredrag på Reagan-senteret i California, at krigen i Ukraina går for halv maskin for tida. Ho sa at dei ukrainske styrkane vil fokusere på å bygge seg opp og førebu ein ny offensiv til våren, noko ho meiner Russland ikkje er førebudd på.

På søndag opplyste det britiske forsvarsdepartementet at dei har fått tilgang til ei ny meiningsmåling frå Kreml som viser at støtta til krigen er i ferd med å falle i Russland.

Russland skulda søndag Storbritannia for å spreie desinformasjon.