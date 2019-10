Striden handler om en svært viktig sikkerhetsrutine i flybransjen: Muligheten til å avstå fra å jobbe ombord i et fly.

Dette er en rett og plikt som i flybransjen kalles «unfit for flight». Retten skal brukes dersom man mener at man er uegnet til å jobbe, for eksempel på grunn av tretthet eller sykdom.

SAS har selv kalt denne retten for «hellig».

Nå skriver SVT om en ansatt i SAS som mistet jobben. Han mener han ble straffet nettopp fordi han brukte denne retten.

Transportstyrelsen, som skal holde oppsyn med flybransjen i Sverige på samme måte som Luftfartstilsynet gjør i Norge, har reagert kraftig. De vil selv undersøke saken og varsler en tilsynssak mot SAS, skriver kanalen.

Kabinansatt: – Mistet jobben etter «unfit for flight»-hendelse

Svenske «Johan», som er anonym i SVTs reportasje, jobbet deltid i kabinen for SAS. Han forteller at han følte seg utmattet da et SAS-fly måtte gjennomføre en sikkerhetslanding i februar 2017.

Da hadde han allerede jobbet i 11 timer, og meldte seg som «unfit for flight».

Noen uker senere ble han sagt opp fra deltidsjobben. Da møtte «Johan» ledelsen for å snakke om saken.

Ifølge «Johan» sa sjefene at hendelsen der han meldte seg uegnet til å fly, var av en slik type som flypersonell må kunne klare. Derfor kunne han ikke fortsette å jobbe for SAS, sier «Johan» selv til SVT.

Etter en lengre diskusjon forløp den siste delen av samtalen slik, ifølge et skjult opptak «Johan» tok opp:

«Johan»: Eller om jeg hadde løyet og sagt: Nei, det går bra. Jeg føler meg kjempebra og pigg. Pigg som en «mört» (svensk uttrykk for å være opplagt, journ. anm). Jeg kunne ha jobbet i 15 timer til.

Sjef: Men da hadde vi aldri fått noen indikasjon på noen ting. Da hadde vi aldri sittet her.

«Johan»: Da hadde jeg fortsatt hatt stillingen min?

Sjef: Ja, det vil jeg vel mene.

SAS: – Er en samlet vurdering

SAS avviser at oppsigelsen av «Johan» kan kobles til hendelsen der han erklærte seg som «unfit for flight». Selskapet sier man aldri skal straffe noen som sier de er uegnet til å jobbe ombord i et fly.

AVVISER: Flygesjef i SAS, Rolf Bakken, avviser at hendelsen på flyet var årsaken til at «Johan» ble sagt opp. Foto: SAS

Flygesjef i SAS, Rolf Bakken, var ikke selv tilstede på møtet, skriver SVT. Han sier til kanalen at alle avgjørelser som innebærer det å avslutte et arbeidsforhold, baseres på en samlet vurdering.

– Men de (sjefene, journ. anm) bekrefter jo det for ham, sier SVTs journalist, og henviser til lydopptaket.

– Jeg kan godt tenke meg at man diskuterer enkelte ting i et møte. Men helheten skal baseres på at vi er trygge på at medarbeidere kan utføre sitt arbeid når uforutsette hendelser oppstår, sier Bakken til SVT.

Les hele intervjuet med flygesjefen her.

Sent tirsdag kveld skriver SAS i en pressemelding at de mener sjefens uttalelser i opptaket er «uheldige», og at uttalelsene ga «Johan» et feilaktig bilde av hvorfor kontrakten med ham ikke ble forlenget.

Sjef i det svenske luftfartstilsynet: – Jeg blir forbannet

Transportstyrelsen reagerer kraftig på hendelsen.

– Jeg kjenner at jeg blir forbannet, sier seksjonssjef Staffan Söderberg til SVT.

Allerede under intervjuet med SVT gjorde han det klart at Transportstyrelsen vil åpne en tilsynssak mot SAS, skriver kanalen.

Ut ifra den dokumentasjonen SVT har lagt frem for Söderberg, mener han at «Johan» gjorde alt riktig da han meldte seg som «unfit for flight».

Og på spørsmål fra SVT om hva dette kan bety for sikkerhetsarbeidet i SAS på sikt, svarer Söderberg slik:

– Det blir som gift i sikkerhetsarbeidet. På sikt skaper det tvil, et dårlig flysikkerhetsarbeid. Skulle det spres en kultur der man får straff vil ingen si fra når noe er feil, sier Söderberg.

Flygesjefen i SAS sier han er overrasket over uttalelsene til Transportstyrelsen:

– Jeg har et godt forhold til Transportstyrelsen og blir jo litt overrasket når de handler på denne måten. Jeg har forståelse hvis man får et generelt spørsmål om hvis man melder seg «unfit», og så mister en jobb på grunn av det. Men det gjør man jo ikke i SAS, sier Bakken.

Dømt for ugyldig oppsigelse i Norge i 2018

I 2018 ble SAS dømt for ugyldig oppsigelse i Norge etter at en kabinsjef med over 30 års erfaring brukte «unfit for flight»-retten til å nekte å fly, skriver E24.

SAS svarte at de mente saken ikke handlet om «unfit for flight», men om mangel på tillit til den ansatte.

Norsk Kabinforening sa da det var en fryktkultur i SAS, hvor kabinansatte ikke kan bruke sin rettighet til å nekte å fly om de mener sin egen eller passasjerens sikkerhet står i fare.

Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, avviste overfor E24 at det er en fryktkultur i SAS, og at det ikke stemmer at ansatte ikke trygt kan melde seg «unfit for flight».