Liz Cheney sparket fra toppverv i Det republikanske partiet

Cheney er en av de skarpeste republikanske Trump-kritikerne, og fikk sparken etter en avstemning onsdag ettermiddag.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for at den tidligere presidenten aldri kommer i nærheten av presidentkontoret igjen, sa Cheney til pressen etter at partigruppen stemte henne ut.

– Vi har sett faren for at han fortsetter å provosere med uttalelsene sine. Vi har sett hans manglende forpliktelse til Grunnloven. Jeg tror det er veldig viktig at vi sørger for at uansett hvem vi velger, så er personen trofast mot Grunnloven, fortsatte hun.

Sterk Trump-kritiker

Senest siste uke sa Cheney at tidligere president Donald Trump krysset «en linje som ikke må krysses» når han påstår at valgseieren ble stjålet fra ham. Hun også kritisert ham for å oppildne dem som stormet Kongressen i januar.

Hun kalte Trumps utsagn for gift og ba partiet ikke hvitvaske angrepet på Kongressen i januar.

Cheney har nektet å gi seg eller trekke tilbake kritikken, noe som til slutt straffet seg. Onsdag ble hun fjernet fra posisjonen hun hadde i partigruppen. Fram til nå har hun vært republikanernes høyest rangerte kvinne i Kongressen.

Liz Cheney er datter av tidligere visepresident Dick Cheney. Hun er valgt inn fra delstaten Wyoming.

Ble buet

Kilder opplyser til CNN at det ikke var noen debatt rundt avstemningen, som foregikk ved akklamasjon. Cheney skal ha blitt buet under sitt innlegg der hun kritiserte Trump.

Alt foregikk i raskt tempo fordi de representantene var ivrige etter å komme seg videre fra Cheney, sier kongressrepresentant Ashley Hinson fra Iowa til CNN.

– Vi er klare for en forandring, og jeg tror vi oppnådde det i dag, sa hun.

Det er ventet at vervet nå går til Elise Stefanik fra New York. Hun har ifølge CNN allerede sendt et brev til partiet med en begrunnelse for hvorfor hun er den rette personen for vervet.

Stefanik har etter hvert blitt en sterk forsvarer av Trump. Stefanik har også gjentatt noen av hans udokumenterte påstander om omfattende valgfusk.

Onsdag gikk også Trump ut og sa at Stefanik var et «overlegent bedre valg» enn Cheney, og at hun har hans fulle støtte.

Får også støtte fra partikolleger

Flere i partiet har vært ute etter å kaste henne i flere uker. Mange republikanere er rasende på henne og mener hun skaper splittelse og heller burde fokusere på å hjelpe partiet til å vinne mellomvalget til neste år.

Selv om Cheney tapte avstemingen onsdag, var det likevel flere republikanere som ga henne støtte. Representanten Adam Kinzinger fra Illinois er en av dem som ikke var enig i avgjørelsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den eneste synden Liz har begått er å fortelle sannheten. Sannheten er at valget ikke ble stjålet. 74 millioner velgere ble ikke fratatt stemmerett - de var bare i mindretall. Det er viktig for vårt parti å ta dette til oss og gå ut og vinne det neste valget, i stedet for å fortsette denne løgnen, sa han.

Republikaner og tidligere senator i Arizona, Jeff Flake, sier også at Cheney ble fjernet fordi hun «fortalte sannheten».

Flake har selv lenge vært svært kritisk til Trump, og valgte å gi seg som senatro i 2019.