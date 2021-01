I ettermiddag vil president Donald Trump trolig bli den første presidenten i amerikansk historie som stilles for riksrett for andre gang.

Politikerne møtes i Representantenes hus for å stemme over ett eneste tiltalepunkt mot Trump:

«Å ha oppfordret til et angrep på den amerikanske staten.»

Ifølge New York Times støtter Republikanernes senatsleder Mitch McConnell riksrettstiltalen. Han skal være klar for å stemme for å felle Trump når riksrettssaken kommer opp i Senatet.

Mitch McConnell har sittet i det amerikanske senatet i en årrekke. Han mener det er riktig å stille Donald Trump for riksrett. Foto: Steve Helber

17 republikanere må bli med

Det er Senatet som må føre riksrettssak nummer to mot Trump, og senatorene vil være dommere. 17 republikanere må stemme ja i skyldspørsmålet dersom Trump skal bli dømt.

Men det er usikkert om saken kan bli ført i Senatet før presidenten går av om en uke. Senatet trer egentlig ikke sammen før 19. januar.

Charles Schumer, som leder Demokratenes gruppe, ber imidlertid McConnell kalle sammen Senatet så snart riksrettstiltalen er vedtatt.

Det er neppe mulig å avsette Trump før han skal gå av neste onsdag, men en riksrettsdom kan hindre at han kan stille til valg i framtida selv om den avsies etter at Trump har gått av.

Stormingen av Den amerikanske kongressen onsdag forrige uke rystet en hel verden. Nå vil flere sentrale republikanere stille president Trump for riksrett. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Dick Cheneys datter sjokkert

Flere republikanere skal ha blitt rasende over at Trump ikke viste anger da han i går snakket om angrepet 6. januar, og talen han holdt like før det startet.

Trump sa at han er utsatt for en heksejakt og at det han sa til demonstrantene var «fullstendig passende».

Dette kan ha fått flere i partiet til å skifte side. En av dem som er sjokkert etter Trumps kommentarer er Liz Cheney, republikansk kongressrepresentant og datter til tidligere visepresident Dick Cheney:

– Presidenten samlet denne mobben og tente flammen. Aldri før har en president i USA forrådt eden han har avlagt på en slik måte, sier Cheney, som vil stemme for riksrettstiltalen i en pressemelding.

Kongressrepresentant for republikanerne er sjokkert etter Trumps uttalelser. Bildet er fra 2019. Foto: Saul Loeb / AFP

Twitterboikott hjelper

At Trump er utestengt fra Twitter og Facebook, gjør livet litt lettere for republikanske politikere som er vant til å bli hengt ut dersom de kritiserer ham. I dag forbød også YouTube Trump å legge ut videoer de neste sju dagene.

En av Trumps medarbeidere tvitrer imidlertid i dag følgende advarsel til republikanske politikere som frykter for sin politiske framtid:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kampanjerådgiver Jason Miller viser til en meningsmåling der 76 prosent av republikanerne skal ha svart at det er mindre sannsynlig at de vil stemme på en senator som stemmer for riksrett.

Frykt for at Trump skal bli «jesusfigur»

Noen republikanere er redde for at Trump vil bli sett på som en «Jesus-figur» av tilhengerne sine dersom hans presidentperiode ender med en riksrettsdom.

ifølge Axios, håper denne fløyen at Trump gradvis vil forsvinne gjennom utestengelsen fra sosiale medier.

Det er Twitter som har vært Trumps viktigste verktøy i hele hans politiske karriere, og han hadde mer enn 87 millioner følgere da han ble utestengt for godt i forrige uke.

Siden presidenten er i ferd med å få av, vil hovedhensikten med en slik sak være å forhindre ham fra å stille til valg i framtida.

Donald Trump har vært svært aktiv på Twitter gjennom hele sin presidentperiode. Han er nå utestengt av det amerikanske sosiale mediet. Foto: Olivier Douliery / AFP

Marriott og Mastercard nekter å betale

En annen viktig grunn til at republikanere nå forlater Trump er at mange amerikanske og internasjonale selskaper har gjort det.

I går sa Deutsche Bank, der Trump har mer enn 2,5 milliarder dollar i lån, at de ikke lenger vil ha ham som kunde.

Marriott-hotellene, American Express, Deloitte og Mastercard er blant selskapene som sier de ikke vil støtte politikere som ikke godtar at Biden er valgt til president i USA.

Flere selskaper sier også at de ikke vil gi kampanjedonasjoner til noen politikere i USA slik situasjonen er nå.