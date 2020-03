Latin-Amerika – koronaens neste store offer?

Brasil, Ecuador og Chile er foreløpig hardest rammet, med 60 prosent av de døde i Latin-Amerika. Over halvparten av de som er registrert smittet, bor i disse tre landene.

En måned etter at det første korona-tilfellet ble registrert, i São Paulo i Brasil, er drøyt 10.000 latinamerikanere registrert som smittet. Og selv om det er få sammenlignet med USA, Europa og Kina, så stiger tallet raskt.

Den siste drøye uka er de mer enn tidoblet, og det er åpenbart store mørketall. For bare en svært liten del av regionens 600 millioner innbyggere er testet.

Dårlige odds

Fire av fem latinamerikanere bor i byer og tettsteder. Her fra Santiago de Chile. Foto: MARTIN BERNETTI

Latin-Amerika er et av verdens mest urbaniserte områder. Mer enn 80 prosent av befolkningen bor i byer og tettsteder, noe som gjør det vanskelig å hindre spredning av det smittsomme koronaviruset.

Og Latin-Amerikas byer er preget av slumområder med millioner av innbyggere. Ofte bor store familier i boliger på noen få kvadratmeter. I tillegg er de sanitære forholdene dårlige i slike områder, og hvis blir folk syke, er helsetilbudet svært mangelfullt

«I Latin-Amerika er det ikke alder og helse som avgjør om folk overlever en alvorlig korona-sykdom, men størrelsen på bankkontoen», skriver en kommentator.

For den som har penger er det alltid gode helsetjenester å få kjøpt.

Lederne krangler i Brasil

Med rundt 210 millioner innbyggere er Brasil det mest folkerike landet i Latin-Amerika, og det er her de fleste korona-tilfellene er oppdaget. Rundt 3.500 mennesker er registrert smittet, og rundt 100 er meldt døde.

I de mest folkerike delstatene, som São Paulo og Rio de Janeiro, er det satt i verk svært strenge tiltak. Nesten alt sosialt liv er satt på vent, noe som har ført til enorme økonomiske problemer for det allerede kriserammede landet.

Brasils president Jair Bolsonaro har kalt korona-pandemien "fantasi" og "en liten influensa". Foto: SERGIO LIMA

Brasils president Jair Bolsonaro er rasende over dette, og har beskyldt delstatsguvernørene for å «rive landet i stykker».

Selv har presidenten fått hard kritikk etter at ha omtalt korona som «fantasi», og konflikten har skapt stor usikkerhet om veien fremover her i Brasil.

Mexico – håndhilste

Også Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador, har fått sterk kritikk for sin opptreden under korona-krisa. Selv etter at andre land hadde innført drastiske tiltak, gikk han rundt og ga klemmer og håndhilste på sine tilhengere.

Men de siste dagene har presidenten endret holdning, og har gitt sin støtte til en rekke tiltak, som stenging av skoler, og bedrifter, og forbud mot store arrangementer.

Han har også bedt om at landets rundt 130 millioner innbyggere holder seg innendørs.

Det er hittil registrert rundt 600 tilfeller av koronasmitte i Mexico, men testingen har så vidt begynt.

En av hovedveiene i gigantmetropolen Mexico City – i koronaens tid. Foto: Marco Ugarte / Marco Ugarte

Colombia og Venezuela

For de rundt 1,6 millioner venezuelanske flyktningene som befinner seg i nabolandet Colombia er koronapandemien et mareritt i en allerede ytterst vanskelig situasjon.

Det samme gjelder innbyggerne i Venezuela, som har levd med akutt mangel på mat og medisiner de siste årene.

Regimet har svart på korona-krisa med å sette landet i karantene, men det sterke fallet i oljeprisen har gitt enda mindre rom for å finne løsninger for innbyggerne.

I Colombia har myndighetene stengt grensene, og innført innreiseforbud for utlendinger. Regjeringen har også lagt frem en økonomisk hjelpepakke på rundt 100 milliarder kroner.

Tallet på registrerte korona-smittede i Latin-Amerika er tidoblet på en drøy uke. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Chile, Peru og Ecuador

De tre Stillehavslandene har, med unntak av Brasil, de høyeste tallene på registrerte korona-tilfeller i Latin-Amerika – til sammen rundt 4.000 smittede og drøyt 50 døde.

Alle tre land har iverksatt omfattende tiltak, som stenging av skoler og bedrifter, forbud mot ansamlinger, og stenging av grenser.

I Chile betyr korona-pandemien også en bråstopp for reformprosessen som ble satt i gang etter de voldsomme demonstrasjonene i fjor høst.

Og for både Chile, Peru og Ecuador – som for resten av Latin-Amerika – vil korona-krisa med sikkerhet føre til resesjon for året 2020. Spørsmålet er hvor stort det økonomiske fallet kommer til å bli.