Larry Nassar: Overgrepslegen som har rystet USA fikk dommen i dag

– Jeg undertegner her dødsstraffen din, sa dommer Rosemarie Aquilina da hun forkynte hva dommen skulle være.

– Du skal aldri ut av fengsel, sa hun.

Rosemarie Aquilina sa videre at hun ikke trodde at Larry Nassar noensinne ville endre seg.

– Du vil alltid være en fare for dine omgivelser, så omgivelsene må bli beskyttet, sa hun.

OL-legen

Lenge før #Metoo-kampanjen og Harvey Weinstein-avsløringene, har amerikansk offentlighet måttet forholde seg til det som har blitt omtalt som en av de største overgrepssakene i sportshistorien.

Totalt har over 150 kvinner anklaget den tidligere turnlandslagslegen Nassar for overgrep. Mange av ofrene har fortalt at de var mindreårige da den nå 54 år gamle mannen utnyttet dem seksuelt.

I rettssaken i november, erkjente Nassar ti tilfeller av straffbar seksuell omgang. Den siste uken har flere ofre fortalt sine historier i en rettslig høring i Lansing, Michigan, der straffen skal utmåles onsdag.

GRÅT I RETTEN: Den tidligere landslagsturneren Mattie Larson tok til tårene etter ha vitnet mot Nassar tirsdag. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

– Det skumleste monsteret av alle

Blant kvinnene som fortalte sine urovekkende historier er Mattie Larson, en tidligere VM-medaljevinner for det amerikanske turnlandslaget. Totalt ni tidligere landslagsturnere har stått fram med anklager mot Nassar.

Larsson fortalte denne uken i retten at Nassar første gang forgrep seg på henne da hun var 14 år gammel. Ifølge nyhetsbyrået Ap, fortalte 25-åringen gråtende at Nassar brukte godteri og oppmuntrende ord for å vinne hennes tillit.

– Larry, du var den eneste jeg stolte på. Til slutt viste det seg at du var det skumleste monsteret av dem alle.

– Jeg kan ikke engang uttrykke med ord hvor sinnssykt mye jeg hater deg. Ingen medalje eller premie gjør det verdt å måtte utholde overgrep, sa Larson henvendt til Nassar, ifølge BBCs journalist Raijini Vaidyanathan, som har fulgt forhandlingene tett.

STO SAMMEN: Brooke Hylek får en klem av familiemedlemmer etter sitt vitnemål i straffutmålingshøringen i Lansing, Michigan, tirsdag denne uken. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

– Skjedde med alle

Mange av ofrene i sakene har fortalt at de ble befølt av Nassar mens han skulle gi dem medisinsk behandling. Brooke Hylek sa i retten tirsdag at behandlingen begynte uskyldig, før situasjonen eskalerte, ifølge CNN.

Hylek sier hun oppsøkte Nassar, fordi hun hadde et bein som var kortere enn det andre. Nassar skal ha krevd at hun alltid skulle møte opp til behandlingen i shorts, for at han skulle få lettere tilgang. Gjorde hun ikke det, fikk han henne til å ta på seg shortsen til datteren hans.

– Det eneste jeg ønsket var å føle meg bedre. Jeg visste ikke at det som skjedde var galt på den tiden, fordi det skjedde med alle jentene han behandlet, sa Hylek i retten.

Hvem visste hva?

De første varslene om Nassars oppførsel kom allerede i 2014, da Nassar var tilknyttet Michigan State University. Undersøkelsene endte imidlertid med at Nassar beholdt jobben ved universitetet.

Landslagsledelsen skal ha blitt gjort kjent med bekymringer knyttet til Nassars oppførsel i 2015, noe som førte til at Nassar mistet prestisjejobben som medisinsk behandler for turnerne. På samme tidspunkt ble FBI koblet inn i saken, etter mistanke om at Nassar var i besittelse av overgrepsmateriale.

I september 2016 begynte Indianapolis Star å rulle opp saken i en lengre undersøkende reportasje, noe som førte til at Nassar også fikk sparken av Michigan State University.

I forrige uke sendte skolens øverste leder, Lou Anna K. Simon ut et brev, der det heter at amerikansk påtalemyndighet har konkludert med at ingen i skolens ledelse var kjent med anklagene mot Nassar før sommeren 2016.

Samtidig har landslagsledelsen fått kraftig kritikk for å ikke ha fulgt opp varslene mot Nassar godt nok, og i 2017 gikk turnpresident Steve Penny av i kjølvannet av skandalen.

60 års fengsel for overgrepsmateriale

Den tidligere landslagslegen Larry Nassar er allerede dømt til 60 år i fengsel for besittelse av overgrepsmateriale. Onsdag får han dommen for fysiske overgrep begått mot blant andre amerikanske landslagsturnere. Foto: Paul Sancya / AP

I desember 2016 ble Nassar pågrepet, siktet for besittelse av materiale som viser seksualisert innhold av barn.

Ifølge FBI var 54-åringen i besittelse av over 37.000 bilder og videoer som viser barn i seksualiserte posisjoner, deriblant en GoPro-video som angivelig viser at Nassar forgriper seg på jenter i et svømmebasseng.

Nassar har erkjent straffskyld for besittelse av overgrepsbilder, og ble i desember i fjor dømt til 60 års fengsel. I rettssaken som gjelder fysiske overgrep har Nassar blant annet erkjent overgrep mot minst syv mindreårige jenter, blant annet på universitetsområdet til Michigan State University.

Ifølge Reuters kommer den tidligere landslagslegen til å bli dømt til minst 25 til 40 år i fengsel. Dette kommer altså i tillegg de 60 årene Nassar allerede er idømt.

– Jeg er glad for at du risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel. Håper du nyter helvete, forresten, sa turneren Brooke Hylek i retten tirsdag, ifølge BBC.