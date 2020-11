Landsbyen Fucking bytter navn

Den lille landsbyen 35 mil vest for Wien har bare 106 innbyggere, men er et populært stoppested for turister som vil ta bilder av seg selv foran skiltene med bynavnet på.

Enkelte turistbusser legger turen innom landsbyen, og skiltene har blitt stjålet flere ganger.

Nå har flertallet av Fuckings innbyggere fått nok. Det bekrefter Andrea Holzner, som er ordfører i kommunen Tarsdorf.

Fra 1. januar vil byen hete Fugging.

– Jeg kan bekrefte at landsbyen endrer navn. Jeg vil ikke si så mye mer. Vi har hatt nok mediehysteri rundt dette tidligere, sier Holzner.

Avisen Die Presse skriver at innbyggerne er lei av uønsket oppmerksomhet, dårlige vitser og frekke besøkende.

Skilttyveri var lenge det eneste lovbruddet som ble begått i Fucking. De er nå festet i betong og sveiset ekstra godt fast.

Flere av Fuckings 106 innbyggerne er lei av dårlige vitser på landsbyens bekostning. Foto: Mladen Antonov / AFP

Gammelt navn

Navnet Fucking er trolig over 1000 år gammelt, skriver The Guardian.

De første offisielle innbyggertallene er registrert i 1070, men lokalhistorikere mener landsbyen ble grunnlagt av en bayersk adelsmann ved navn Focko allerede på 500-tallet.

Den har tidligere vært registrert som Vucchingen, Fukching og Fuking.

Landsbyen fikk mye oppmerksomhet i 2010 da den østerrikske forfatteren Kurt Palm ga ut krimromanen «Bad Fucking».

Boka ble senere til en film med samme navn, og Fucking havnet stadig på lister over morsomme stedsnavn sammen med byer som Kissing, Wank og Petting i tyske Bayern.

På den tiden forsøkte byen å utnytte oppmerksomheten, og lanserte et øl med navnet «Fucking Hell».

Fucking fikk også besøk av NRKs Nicolay Ramm i forbindelse med ski-VM i fjor.

Reportasjen «Welcome to Fucking» har nærmere 3 millioner visninger på Youtube.