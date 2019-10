Kurdisk politiker skal være drept i Syria

Den kurdiske politikeren Hevrin Khalaf var generalsekretær i partiet The Future Syria Party.

Hun skal ha blitt drept da tyrkiskstøttede grupper i Syria forsøkte å ta kontroll over veien til byen Qamishlo, melder blant annet nyhetskanalen Kurdistan 24 English og nyhetsbyrået ANHA.

Dødsfallet er ikke bekreftet av myndighetene, men det politiske partiet har selv kommet med en pressemelding.

– Med dyp sorg og tristhet sørger Syria Future Party over martyrdøden til ingeniør Havrin Khalaf, generalsekretæren i Syria Future Party, mens hun utførte patriotiske og politiske plikter, skriver partiet i meldingen.

Hevrin Khalaf har vært en sentral politiker, og hyllet de kurdiske styrkene YPG og YPJ i kampen mot IS.

– En gruppe tyrkiske leiesoldater prøvde å ta kontroll over M4-veien og drepte mange mennesker. Hevrin var en av dem, sier en kilde til Kurdistan 24.

Nobahar Mustafa er nestleder i partiet i Ain Issa.

Hun forklarer til Kurdistan 24 at den kurdiske politikeren skal ha vært på reise fra Jazeera til Ain Issa og videre til Raqqa da leiesoldater blokkerte veien ved en kontrollpost og gikk til angrep.

Nobahar Mustafa advarte tidligere i oktober mot Tyrkias militære planer i Syria, og sa at deres forsøk på å forsvare det tyrkiske folk på denne måten ikke samsvarer med realitetene på bakken i Syria.

– Vi – alle politiske krefter – avviser disse truslene, spesielt fordi de hindrer kampanjen vår for å skape en løsning på den syriske krisen,» uttalte hun til pressen 5. oktober.

– Det er av den grunn at det internasjonale samfunnet bør støtte folket som bor i Syria for å bevare sikkerheten, sa Nobahar Mustafa i begynnelsen av oktober.

Utenfor Utenriksdepartementet i Oslo demonstrerte lørdag 17 kurdiske kulturelle og politiske organisasjonar. Omlag 600 mennesker deltok. Flere demonstrasjoner er tillyst. Foto: Eivind Molde / NRK

Demonstrasjoner i flere byer

I Oslo deltok omlag 600 mennesker lørdag i en demonstrasjon mot Tyrkias offensiv i Syria.

17 kurdiske kulturelle og politiske organisasjonar sto bak demonstrasjonen, som startet ved Stortinget og endte ved Utenriksdepartementet.

Det er tillyst flere demonstrasjoner i Oslo lørdag, og også i en rekke andre storbyer demonstrerer folk mot Tyrkias offensiv.

I Bergen måtte politiet rykke ut til en ulovlig demonstrasjon på Torgallmenningen lørdag ettermiddag. Politiet meldte om amper stemning under demonstrasjonen.

Også i Stockholm møtte mange opp lørdag for å demonstrere mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria. Foto: Fredrik Sandberg/TT / Fredrik Sandberg/TT

Sivile drept

Hvor mange som så langt er drept i den tyrkiske offensiven, er uklart. Tyrkia hevder å ha drept flere hundre kurdiske krigere, mens SDF opplyser at de har mistet 22 personer i kampene.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at ti sivile er drept i tyrkiske fly- og artilleriangrep ved byene Ras al-Ain, Tell Abyad og Qamishli. Det samlede antallet drepte sivile skal være 28.

På den tyrkiske siden av grensen er angivelig 17 sivile blitt drept. FN opplyser at om lag 100.000 mennesker i Nord-Syria er blitt fordrevet fra sine hjem som følge av kampene.

Den arabiske liga fordømmer lørdag Tyrkias offensiv.

De mener Tyrkias forsøk på å fjerne den kurdiske YPG-militsen fra grenseområdene forverrer den humanitære krisen i Syria, og kan gi terrorgrupper nytt fotfeste i landet.