– Europa kan ikke lenger gjemme seg i skyggen av USA

Amerikanske soldater fra en base i Kobane i Syria havnet ved nedslagsfeltet under et angrep fra tyrkiske styrker fredag.

Tidsskriftet Newsweek meldte først om bombingen og siterte etterretningskilder i irakisk Kurdistan og Pentagon i USA.

Senere ble opplysningene bekreftet av en talsmann for Pentagon.

Angrepet skjedde fredag i forbindelse med Tyrkias offensiv mot kurderne i det nordøstre Syria. Talsmann for Pentagon, marinekaptein Brook DeWalt, sier at artillerigranatene slo ned noen hundre meter unna den amerikanske basen.

Lørdag melder Syrian Observatory for Human Rights at 74 kurdiske soldater skal være drept i offensiven så langt, og at over 191.000 mennesker er drevet på flukt.

Amerikanske styrker i Tal Baydar i Syria 12. oktober. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Basen var ikke målet

Tyrkia har sagt at den amerikanske basen ikke var målet for angrepet, men amerikanske soldater som befant seg på en post ute i området er flyttet etter angrepet.

USA uttalte at Tyrkia burde ha vært fullt klar over posisjonen til de mellom 15 og 100 amerikanske spesialsoldatene i en åsside utenfor byen Kobane.

Marinekaptein Brook DeWalt advarer Tyrkia og sier landet må unngå handlinger som kan utløse umiddelbare forsvarshandlinger av USA.

Lørdag formiddag melder Tyrkias forsvarsdepartement på Twitter at de har tatt kontroll over grensebyen Ras al-Ain i Syria. Kurdiske syrere avviser dette og sier at kampene stadig pågår.

Pårørende sørger ved graven til Halil Yagmur i Suruc, som ble drept i offensiven fredag. Foto: Emrah Gurel / AP

Putin ber alle trekke seg ut av Syria

– Syria må frigjøres fra utenlandsk militært nærvær, sier Russlands president Vladimir Putin.

Det melder russiske nyhetsbyråer lørdag.

– Alle som befinner seg ulovlig på noens territorium, i dette tilfellet Syria, må forlate dette territoriet. Det gjelder alle stater, sier Putin til pressen.

Putin opplyser at russiske styrker i Syria også er rede til å trekke seg ut så fort en ny legitim syrisk regjering sier til Moskva at de ikke lenger trenger russisk hjelp, opplyser Putin.

Direktør Nathalie Tocci (til høyre) og statsminister Erna Solberg under en sikkerhetskonferanse i München tidligere i år. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

– Europa svak og uforberedt

– Det plutselige maktvakuumet får Europa til å se svakt og uforberedt ut, mener Nathalie Tocci, direktør ved Istituto Affari Internazionali i Roma.

Hun er en av rådgiverne til EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Nathalie Tocci og Sinan Ekim ved instituttet i Roma skriver i en kronikk i Politico at Tyrkias offensiv mot det kurdiskkontrollerte territoriet i Nord-Syria, ikke bare er blitt «nok et ledd i et langt, uheldig mønster i Vestens forhold til kurdere».

– Vi blar om til en ny side i historien til Midtøsten, skriver rådgiverne.

I kronikken, som har fått tittelen «Mens USA trekker seg ut av Midtøsten, kan ikke lenger Europa gjemme seg i deres skygge», legger de vekt på at president Trumps avgjørelse om å trekke amerikanske styrker ut er i tråd med hans politiske linje.

– Erdoğan gamblet på Trumps isolasjonisme og på Europas feighet, skriver de.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og EUs utenrikssjef Federica Mogherini i november 2018. Foto: Cem Ozdel / AP

– I Onkel Sams skygge

EUs rådgivere mener europeere har «operert i onkel Sams skygge», ved å støtte eller moderere amerikanske handlinger, men aldri gått direkte imot dem og søkt en annen vei.

– Hvis vår (Europa, red amn) svakheten er avkledd, er det fordi vi ikke lenger kan gjemme oss bak USAs skjørt, skriver rådgiverne.

Rådgiverne påpeker at Europas geografiske, historiske, sosiale og økonomiske forhold til Midtøsten knytter Europa tettere til Midtøsten enn USA.

– Spørsmålet vi må stille oss er hvordan vi kan gjenvinne innflytelse i regionen, spesielt med Tyrkia, skriver de to og fortsetter:

– Stedet å starte er hjemme. Vi må få Erdoğan til å forstå at han ikke lenger kan blackmaile oss.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fredag. Foto: HANDOUT / Reuters

Tyrkia krever ubetinget solidaritet fra Nato

Fredag besøkte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Tyrkia, der han igjen ba Nato-landet om å vise tilbakeholdenhet i offensiven i Nord-Syria.

Tyrkia krever derimot ubetinget solidaritet fra Nato.

– Det er ikke nok å si: «Vi forstår deres legitime bekymring». Vi forventer klar og høylytt solidaritet, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu på en pressekonferanse sammen med Stoltenberg fredag.

Cavusoglu forventer at Tyrkias NATO-allierte viser klar støtte til det han kaller landets legitime offensiv. Stoltenberg møtte også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fredag, som fastholder at den tyrkiske militæroffensiven er påkrevd for å bekjempe «terrorisme».