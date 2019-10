Det internasjonale presset mot Tyrkia øker

Norge vil ikke behandle nye søknader om eksport av forsvarsmateriell til Tyrkia.

Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Dagbladet i ettermiddag.

– Ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, vil Utenriksdepartementet – som et føre-var tiltak – ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre, sier Søreide til avisen.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu besøkte sin norske kollega Ine Eriksen Søreide tidligere i år. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

I tillegg blir gyldige lisenser for eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk gjennomgått, opplyser utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa i går at Tyrkias handlinger kan føre til økt ustabilitet i regionen og at militæroffensiven kan undergrave kampen mot IS.

Eriksen Søreide ba Tyrkia vise tilbakeholdenhet.

Frankrike ber Tyrkia stanse krigføringen nå

I kveld gikk flere ledere hardt ut mot Tyrkia. Frankrikes president Emmanuel Macron krever at Tyrkia avslutter krigføringen i Syria nå.

– Jeg tar på det sterkeste avstand fra offensiven i Syria og ber innstendig Tyrkia om å avslutte den så raskt som overhodet mulig, sa den franske presidenten under et besøk i Lyon.

Han la til at krigføringen kan øke faren for at IS gjenoppbygger sitt såkalte kalifat.

– Det ansvaret er det Tyrkia som må bære, sa Macron.

Reaksjonene fra Macron er den siste i en serie fra det internasjonale samfunnet.

Omverdenen fordømmer Tyrkia

I går sa EU kommisjonens president, Jean-Claude Juncker at Tyrkia må følge internasjonale konvensjoner.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier at han frykter at den militære offensiven vil destabilisere regionen og føre til at IS blir styrket.

Det internasjonale presset øker mot Tyrkias president Erdogan etter at landets styrker har krysset grensen til Syria og angrepet kurdere der. Foto: Adem Altan / AFP

Italias statsminister Giuseppe Conte sier det som skjer vil ramme sivilbefolkningen og kan destabilisere området.

Nederlands utenriksminister Stef Blok fordømmer Tyrkias handlinger og ber tyrkerne om å stanse den linjen landet har lagt seg på.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod sier at de tyrkiske angrepene er et feilgrep som kan få alvorlige konsekvenser for de sivile og for kampen mot IS.

Amerikanere mot Trump

Amerikanske senatorer fra begge partier fremmer et lovforslag som vil straffe Tyrkias ledere, blant dem president Erdogan, etter offensiven i Nord-Syria.

Lovforslaget vil ramme ledende tyrkiske politikeres interesser og eierandeler i USA, samt innføre reiserestriksjoner.

Senatorene går også inn for å stanse salg av militært utstyr til Tyrkia, blant annet ammunisjon fra amerikanske produsenter.

FNs generalsekretær António Guterres ba om at sivile må beskyttes.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ba i går Tyrkia som er medlem av Nato m å vise tilbakeholdenhet.

Nabolandene frykter spredning

Myndighetene i Egypt fordømmer de tyrkiske angrepene i Syria og sier at det er uakseptabelt at Tyrkia angriper et suverent arabisk land. Egypt krever krisemøte i Den arabiske liga.

Soldater fra en pro-tyrkisk milits i Aleppo gjør seg klar til å slåss mot kurderne sammen med tyrkiske styrker. Foto: Nazeer Al-khatib / AFP

Det statlige nyhetsbyrået i Kuwait melder at Tyrkias militære offensiv er en direkte trussel mot stabiliteten i hele regionen, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået BNA i Bahrain melder at landets utenriksdepartement fordømmer tyrkernes invasjon i Syria. Bahrain krever et hastemøte i organisasjonen for de arabiske landene, Den arabiske liga.

– Det som skjer er en uakseptabel aggresjon mot en suveren arabisk stat, melder nyhetsbyrået WAM i De forente arabiske emirater. Byrået legger til at det tyrkiske angrepet er en farlig utvikling.