ISTANBUL (NRK) Da Nihat Øzcan tilfeldigvis så bilder av et stykke blyantkunst av en russisk kunstner var han solgt. Den bitte lille figuren laget av spissen på en blyant fascinerte ham.

– Det virket umulig å skape noe slikt. Derfor fikk jeg lyst til å prøve selv, sier han til NRK.

Nå har han lært seg faget gjennom prøve – og feile metoden.

KANIN PÅ SPISSEN: Du kan ikke se detaljene uten et forstørrelsesglass. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Nå er hobbyen hans blitt til en altoppslukende besettelse. De siste to årene har han skapt 100 bitte små figurer av blyantspisser.

Det finnes bare en håndfull blyantkunstnere i verden i dag og lenge var Øzcan den eneste i Tyrkia. Men nå har han fått utfordrere og konkurransen er hard.

Målet for miniatyrkunstnerne er å lage så små figurer som mulig.

– Det som er karakteristisk for denne mikrokunsten er å skape mindre og mindre figurer, men med så mange detaljer som mulig. Detaljene er så små at du må bruke et forstørrelsesglass for å se dem. Det er målet, sier han.

MINIATYRKUNSTNER: Nihat Øzcan med to av sine blyanter. Han har gjort om grafitten til kjettinger i to størrelser. For første gang stiller han ut de små blyantfigurene sine for et stort publikum, i Mall of Istanbul. Foto: Sidsel Wold / NRK

Utstilling

For første gang stiller han ut kunstverkene sine for et stort publikum. Mot å sette opp alle monterne selv får han vise frem 50 figurer uten å betale leie på Mall of Istanbul, et av Istanbuls største shoppingsentre.

Folk strømmer til for å studere de bitte små figurene.

– Folk elsker små ting, er kunstnerens forklaring.

EIFFELTÅRNET: Paris' ikoniske landemerke formet ut av en blyantspiss. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Konkurranse

Kveld etter kveld sitter han i sitt lille verksted. Han bruker ikke briller og etter en time med intenst arbeid må han hvile øynene.

Nihat Øzcan konkurrerer både mot seg selv om mot de andre miniatyrkunstnerne der ute. Det han ønsker seg mest av alt nå er et avansert mikroskop.

– Jeg ser at kunstnerne i andre land, de jeg kaller mine «rivaler», bruker mikroskop. Det gir dem muligheten for å lage stadig mindre detaljer.

For å henge med i konkurransen håper også han å få råd til å kjøpe seg et mikroskop.