Kuldesjokket i Texas: Fikk strømregning på 140.000

– Alle sparepengene mine er borte. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det, men det har knekt meg helt, forteller 63-åringen til The New York Times.

Scott Willoughby har bakgrunn fra den amerikanske hæren og bor i en forstad utenfor storbyen Dallas.

Han må nå få sosialhjelp for å greie seg. Årsaken til den høye strømregningen er at Willoughby har valgt en ordning der strømprisen er variabel.

Det har gjort at strømregningen hans er 70 ganger høyere enn det den er til vanlig.

En annen beboer i Dallas viser frem strømregningen som kom 19. februar. Den kom på 5717,90 dollar. Foto: Lola Gomez / AP

På grunn av et ekstremt forbruk i Texas under kuldebølgen har strømprisene eksplodert. I perioder økte enkelte leverandører prisene med opptil 10.000 prosent.

Mange texanere har fått strømregninger på over 10.000 dollar, ifølge Financial Times.

For Willoughby ble den på hele 16.752 doller. Med dagens norske kronekurs tilsvarer det 141.786 kroner.

Lover løsninger

Guvernøren i Texas, Greg Abbot, lovet lørdag at han skal finne en løsning. Etter et krisemøte ble det klart at myndighetene i delstaten vil gripe inn.

Greg Abbot (Rep.) er guvernør i Texas.

– Det er helt uakseptabelt at texanere, som i flere dager har opplevd streng kulde, samt vært uten strøm og vann, skal få så høye strømregninger, sa Abbot etter møtet.

Det er foreløpig uklart hva Abbot vil gjøre.

Tåler ikke kulde

Husene i det sørlige USA er ikke konstruert for lave temperaturer. Store områder i Texas har derfor vært uten strømtilførsel under deler av kuldebølgen. Nordmenn bosatt i delstaten har fortalt om hvordan de har måttet greie seg opptil 44 timer uten strøm.

Ken Huste fra Innovasjon Norge er bosatt i Texas. Han viser NRK hvordan vannrørene i huset er ødelagte på grunn av is

– Ingenting er laget for å tåle kulde, sier han til NRK.

Frosten førte til at Texas at vannforsyningen også ble rammet. Ledningsnettet gikk i stykker. Fredag sto texanere i timelange køer for å få rent drikkevann.

Ødelagte vannrør i Houston, Texas. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Flere innbyggere har gitt uttrykk for kraftig frustrasjon. De er rasende på myndighetene de hevder ikke var godt nok forberedt.

Både private og statlige meteorologer sier de så kuldebølgen komme. Den ble varslet flere uker i forveien.

Innbyggerne opplevde også tomme butikkhyller og mangel på mat.

Frivillige deler nå ut vann donert av private firmaer. Vinterstormen slo først ut gasskraftverk og strømnettet. Deretter brøt vannpumper og renseanlegg sammen. Mange er rasende på myndighetene.

Frivillige deler ut vann i Houston. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Erklært katastrofeområde

USAs president Joe Biden har erklært Texas for katastrofeområde. Det åpner for økt føderal bistand.

Minst 69 mennesker er døde som følge av vinterværet. Både Texas og flere andre delstater i det sørlige og midtre USA har opplevd værtemperaturer befolkningen ikke er vant til.

Temperaturene har krøpet helt ned til 22 minusgrader.

President Bidens erklæring åpner for at det kan gis føderale midler blant annet til midlertidig husvære, reparasjoner og billige lån. Det skal dekke ødeleggelser for dem som ikke var tilstrekkelig forsikret.

Alexandria Ocasio-Cortez sammen med en kvinne i Houston. Kongressrepresentanten besøkte et boligstrøk der kuldebølgen har ført til ødeleggelser i flere hus. Foto: Elizabeth Conley/POOL / Reuters

Kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez (Dem.) fra New York har reist til Texas for å hjelpe folk som er rammet av vinterkulden.

Hun allerede stått for innsamlingen av over 4 millioner dollar i donasjoner.

Lørdag stilte Ocasio-Cortez opp som frivillig på et utdelingssenter for mat i Houston