Sju millioner innbyggere i USAs vinterstormherjede sør må takle sprukne rør og ordre om å koke drikkevannet, mange av dem etter flere dager uten strøm.

Ekstremværet som blant annet har lammet Texas, fører til tomme butikkhyller og mangel på mat.

– Nå har vi fått strømmen tilbake etter at den har vært borte i 44 timer. I tillegg har vi ikke vann, sier Belinda Klovning.

Hun bor i Katy i Texas sammen med ektemannen Morten Hagland Hansen, og de har merket uværet godt.

Kuldebølge skaper trøbbel i USA

Texas har blitt spesielt hardt rammet av vinterstormen, og nå også av vannproblemene. Her i Dallas bruker en familie bilen til å varme opp huset. Foto: Juan Figueroa / AP Gulvet er oversvømt i St. Paul The Apostle Church i Richardson, Texas. Foto: Tony Gutierrez / AP Frossen fontene ved Richardson Civic Center. Foto: Smiley N. Pool / AP Tomme butikkhyller i Austin Texas. Foto: Kolby Lee / Reuters

Flere har mistet livet

Tirsdag hadde været kostet over 25 mennesker livet, noen i bilulykker på isete veier og andre som følge av kullosforgiftning etter å ha forsøkt å holde varmen ved hjelp av gasskomfyrer og ovner.

Etter å ha hatt en temperatur på under 12 minusgrader, kom plussgradene tilbake onsdag. Dermed smeltet isen i mange vannrør, og det oppstod lekkasjer og oversvømmelser i nabolaget.

– Det er i alle fall 15 hus i gata vår som har fått vannskader etter at isen smeltet, forteller Hagland Hansen.

Her steiker Morten Hagland rundstykker i peisen. Foto: Privat

Hardest rammet

Texas er spesielt hardt rammet av vinterstormen, og nå også av vannproblemene.

Ellers i Texas er innbyggerne i delstatshovedstaden Austin bedt om å koke drikkevannet sitt, etter at byens største renseanlegg mistet strømmen.

Samtidig melder brannvesenet om at de har fått inn hundrevis av meldinger om sprukne rør siden mandag, 685 bare på tirsdag.

Også i Houston bes innbyggerne om å koke vannet sitt – om de har strøm til å gjøre det.

Her er huset til det norske ekteparet i Katy, Texas. Foto: Privat

Equinor har kontroll

Det er mange nordmenn på jobb i Texas. Equinor har beredskapsplaner for kraftig uvær i Texas, vanligvis relatert til orkaner.

På grunn av covid-19 jobber de fleste ansatte fra hjemmekontor.

Erik Haaland i Equinor forteller at det er en krevende situasjon hvor mange opplever blant annet strømbrudd.

– Vårt team deler råd om hvordan best håndtere situasjonen og ledere holder kontakt med våre ansatte med jevne mellomrom, sier han.

Uvanlige temperaturer

– Vi har kledd oss opp i tre lag med norsk ull, skjerf og lue for å holde varmen inne, forteller Belinda Klovning.

En liten gassovn har sørget for litt varme for det norske paret.

– Husene er ikke laget for disse temperaturene. Her er det normalt et varmt klima, men dette blir for kaldt for hus, rør og strømforsyning.

Ekteparet har bodd i Texas i 20 år, og har opplevd kalde vinterdager med temperaturer ned mot null, men ingenting som har lignet på værforholdene de opplever nå.

Boblebadet er frosset til is. Foto: Privat

Belinda Klovning og Morten Hagland Hansen understreker at de klarer seg fint i uværet.

– Vi var forberedt på koronakarantene og hadde huset fullt av forsyninger da uværet traff oss. Mange har det svært vanskelig nå, forteller ekteparet.