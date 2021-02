Kuldebølge skaper trøbbel i USA

Glatte veier, strømbrudd og lave temperaturer har ført til at myndighetene rundt i USA er satt i alarmberedskap.

– Rundt 154 millioner amerikanere er berørt i områder der det er sendt ut varsel om vinterstormer og isstormer, konstaterte National Weather Service (NWS) mandag.

Da hadde delstatene Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi og Texas, erklært en eller annen form for krise som følge av vinterværet.

Minst 5 millioner er strømløse mandag, nesten 4,4 millioner av dem i Texas. Det var mandag ni minusgrader i Houston, og folk bes om å trekke inn i husene sine, selv om de ikke skulle ha tilgang til strøm for å få på lysene og varmeapparater.

Mange må forberedere seg på å være uten strøm så lenge som til torsdag, advarer myndighetene.

Det dårlige været har ført til trafikkulykker der flere har mistet livet. Foto: Jay Janner / AP

Store snømengder ventet

President Joe Biden har erklært krise i Texas, noe som åpner for føderal bistand til myndighetene i delstaten. I Texas, så vel som i Oklahoma og Kansas, er det ventet rekordstore snømengder de neste dagene, enkelte steder opp mot 30 centimeter.

CNN melder at minst 13 personer har mistet livet i trafikkulykker som følge av været.

Ytterligere to mennesker er funnet døde langs veier i Houston-området, ifølge politiet trolig som følge av de lave temperaturene, skriver nyhetsbyrået AP.

Guvernøren i Kansas, Laura Kelly, ba innbyggerne om å spare på strømmen.

– Jeg kan ikke understreke dette nok. Vi må kutte ned på strømforbruket for å sikre at vi har nok til å klare oss gjennom temperaturene under null. Det kan bli kritisk de neste 48 til 72 timene, sier hun.