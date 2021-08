Krisemøte for å forlenge fristen i Afghanistan

Tirsdag ettermiddag skal lederne i G7-landene ha et digitalt krisemøte der de skal diskutere situasjonen i Afghanistan.

Fristen for å evakuere folk fra Afghanistan som ble avtalt mellom USA og Taliban, utløper 31. august. Taliban har gjort det klart at de ikke vil forlenge fristen.

Nå presser flere land på for å få fristen forlenget.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa tirsdag at evakueringsfristen bør forlenges. Og viste til at de ikke kan garantere at de kan evakuere ut alle norske borgere nå.

Det samme sier nå den spanske forsvarsministeren i et intervju med radiostasjonen Cadena Ser.

– Vi skal evakuere så mange som mulig, men det er folk som blir igjen av grunner som ikke skyldes oss, men situasjonen der, sier Margarita Robles.

Forsvarsministeren advarer om at de blir nødt til å etterlate mange som jobbet for Spania i Afghanistan, når evakueringen tar slutt.

Kun timer

– Det handler om timer, ikke uker, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace om tiden som er tilgjengelig for å evakuere folk fra Afghanistan. Han mener det er usannsynlig at tidsfristen 31. august blir forlenget.

Storbritannia leder dagens G7-møte. Der er det ventet at flere europeiske land vil prøve å overtale den amerikanske presidenten til å forlenge tilstedeværelsen av internasjonale styrker i Kabul.

Den franske utenriksministerens stabssjef sier at Frankrike vil avslutte evakueringen i Kabul allerede torsdag kveld hvis USA holder fast på å trekke seg ut 31. august.

– Da har vi tre dager igjen, sier Nicolas Roche.

Også Tysklands utenriksminister Haiko Maas gjør det også klart at vestlige allierte ikke kommer til å klare å evakuere alle innen fristen.

– Jeg må si allerede at selv om evakueringen går sin gang til 31. august, og til og med noen dager lenger, vil det ikke være nok tid til å la dem fly ut som vi, eller USA, gjerne vil, sa Maas tirsdag til Bild TV.

USA har evakuert 16 000 personer fra Kabul det siste døgnet, men det er langt fra nok. Foto: Sgt. Samuel Ruiz / AP

Men en talsmann for Taliban har sagt til Sky News at det er uaktuelt å forlenge fristen. Det vil føre til reaksjoner fra dem hvis styrkene blir værende lengre.

Reuters melder at president Biden skal bestemme seg i løpet av inneværende døgn.

Dømmer Taliban på handlinger

Ifølge den britiske statsministeren, som leder dagens ekstraordinære G7-møte, er førsteprioritet nettopp å få evakuert alle som har rett til det.

– Jeg har innkalt til dette krisemøtet så vi kan koordinere tilnærmingen til denne krisen, sier Boris Johnson før møtet.

– Vi må sikre menneskerettigheter og beskytte det vi har utrettet de siste 20 årene. Taliban vil bli dømt på sine handlinger, ikke sine ord, sier den britiske statsministeren.

Aksepterer ikke utsettelse

Tirsdag gjentar en talsperson for Taliban at det ikke er noen enighet om å forlenge fristen for evakueringen utover 31. august. Det skriver Reuters.

Taliban ber USA om å «ikke oppfordre afghanere til å forlate hjemlandet deres». Samtidig sier gruppen at de ikke ønsker at land stenger sine ambassader i Kabul, da de har fått sikkerhetsgarantier.

Talsperson Zabiullah Mujahid sier det ikke er noen liste over personer som er utsatt for hevnangrep.

– Vi har glemt alt fra fortiden, sier Mujahid.

Jens Stoltenberg deltar

Jens Stoltenberg er også invitert med på dagens G7-møte. Det skal være første gang en generalsekretær i Nato er med på et G7-møte. Også FNs generalsekretær og EU-ledere skal være med, sammen med Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, USA, Canada og Japan, som utgjør G7.

Lederne skal også diskutere hvordan det internasjonale samfunnet skal forholde seg til Taliban framover. Ønsket er en felles holdning til sanksjoner og til en eventuell anerkjennelse av Taliban-regimet.

Det er kaos utenfor flyplassen i Kabul som gjør det krevende å evakuere folk. Foto: Sgt. Victor Mancilla / AP

Frykter flyktninger i Sentral-Asia

Russland ble i 2014 suspendert fra det som da var G8. Det skjedde etter at Russland annekterte Krim-halvøya i Ukraina.

Utenriksminister Sergei Lavrov sier tirsdag at Russland er interessert i å fungere som mekler sammen med Kina, USA og Pakistan, for å finne en løsning på krisen i Afghanistan, ifølge Reuters.

Samtidig sier Lavrov at Russland motsetter seg å tillate afghanske flyktninger å strømme til land i Sentral-Asia. Der ønsker de heller ikke tilstedeværelsen av amerikanske styrker.

Lavrov sier også at Russland er interessert i å delta på et utvidet i regi av FNs sikkerhetsråd.

Mer penger for å unngå ny flyktningkrise

USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Boris Johnson snakket sammen på telefon mandag og ble enige om at alle som har fått godkjent evakuering, skal evakueres, selv etter at første fase i evakueringen er slutt 31. august.

Nå vil Boris Johnson be de andre landene om å punge ut for humanitær hjelp til Afghanistan og til afghanske flyktninger. Han har selv fått kraftig kritikk for å kutte i britiske bistandsbudsjetter, men har doblet innsatsen i Afghanistan de siste ukene.

Frykten for en ny flyktningstrøm til Europa er stor, og i dag meldte EU at unionen øker sin bistand fra 50 til 200 millioner Euro. Det kommer i tillegg til medlemslandenes bistand.