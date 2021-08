– Vi fortsetter evakuering så lenge det er mulig og så lenge flyplassen er åpen. Vi har både norske borgere som ønsker bistand til å komme seg til Norge. Vi har afghanere som trenger beskyttelse. Vi fikk jo for noen dager siden evakuert våre lokalt ansatte ved ambassaden og deres familier, det er vi veldig lettet for. Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekrefter at Norge så langt har evakuert 375 personer fra Afghanistan.

Uklart hvor mange som vil evakueres

Hvor mange som det gjenstår å evakuere er derimot ikke klart. Søreide viser til at den døgnbemannede operative sentralen i Oslo har kontakt med alle som befinner seg i nærheten eller på flyplassen i Kabul. Der kan folk få korrekt informasjon om utreisemuligheter og hvordan de skal forholde seg på utsiden av flyplassen.

– Det er fortsatt en ekstremt kaotisk situasjon, det er tidvis en farlig situasjon. Det gjør at det å finne måter å få folk inn på flyplassen er krevende. Det har vært litt bedre det siste døgnet, men vi er forberedt på at det vinduet fort kan lukke seg spesielt dersom amerikanerne lukker evakueringsmulighetene eller trekker seg tilbake innen 31. august, sier utenriksministeren.

Folk fortsetter å strømme til flyplassen i Kabul i håp om å komme seg ut. Det skaper kaotiske tilstander. Foto: ASVAKA NEWS / Reuters

– Vil Norge som Nato medlem øve press på USA for å bli der lenger?

– Det har vi allerede gjort, vi hadde et ekstraordinært utenriksminister møte i Nato på fredag. Både vi og mange andre allierte tok til orde for at amerikanerne må holde denne operasjonen i gang lenger sånn at vi får muligheten til å evakuere så mange som mulig.

Biden avgjør når operasjonen avsluttes

Det er ventet at USAs president Joe Biden vil bestemme seg for om evakueringen fra Afghanistan skal forlenges etter månedsskiftet i løpet av de neste 24 timene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er flere av Bidens rådgivere av sikkerhetsmessige årsaker imot en forlengelse.

Biden har antydet at oppdraget kan forlenges.

Mandag ble Biden og den britiske statsministeren Boris Johnson enige om å jobbe for at alle som er planlagt evakuert, kommer seg ut, selv om det betyr å fortsette etter 31. august.

Taliban har advart mot å gå ut over fristen som er satt.

Amerikanerne jobber døgnet rundt med å evakuere folk fra Afghanistan. Foto: Sgt. Samuel Ruiz / AP

Norges utenriksminister er tydelig på at de ikke kan garantere at de får evakuert alle norske borgere som ber om bistand nå.

– Jeg har vært veldig tydelig på at vi ikke kan garantere at vi kan evakuere alle norske borgere som ber om bistand, sier Søreide før hun fortsetter:

– Mange er andre steder enn i Kabul og har utfordringer med å komme seg dit. Og vi har hatt et klart råd mot å reise til Afghanistan helt siden mars 2018. Vi ba 4. august norske borgere om å forlate landet mens det var mulig.

