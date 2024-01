Krigsmotstanderen som vil utfordre Putin

To kategorier mennesker var invitert av Boris Nadezjdin til et mørkt, tomt restaurantlokale i utkanten av Moskva torsdag kveld.

De viktigste var ektefellene til soldater som høsten 2022 fikk innkalling til krigen i Ukraina. De andre var journalister. Med et par unntak, var det bare vestlig media som kom.

Nadezjdin ville vise sine støtte til kvinner som krever at deres mobiliserte menn må få komme hjem. Noen av dem har vært i krigen i snart halvannet år.

– Dere som ikke vil bli fotografert, kan sette dere til venstre. Dere som ikke har noe imot det, kan sette dere til høyre, sa Nadezjdin til kvinnene.

Mange var spente, og noen litt redde. Enkelte russere som jobber for vestlige media kom ikke fordi de fryktet at sikkerhetspolitiet FSB ville komme og registrere deltakere.

Boris Nadezjdi på møtet torsdag kveld, hvor soldathustruer og journalister var invitert. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

Utfordret Putin på statlig TV

Boris Nadezjdin er mannen som har talt president Putin midt imot på den statlige TV-kanalen NTV. To ganger til og med.

– Vi må starte forhandlinger om hvordan vi skal avslutte krigen, sa Nadezjdin i programmet «Møteplassen» i september 2022.

Han sa at det er viktigere med et godt forhold til Europa enn å drive koloniseringskrig i Ukraina.

I mai i fjor viste han til presidentvalget 17. mars i år og sa at landet må velge enn annen president enn Putin.

Programlederne protesterte, gjorde grimaser og la inn reklamepauser. Vestlige kommentatorer analyserte fram og tilbake om hendelsene signaliserte en «ny åpenhet».

Men nei, Nadezjdins utfall på statlig TV har blitt stående som ganske enestående.

Programmet «Møteplassen» på den statlige TV-kanalen NTV har flere ganger invitert Boris Nadezjdin til å delta i debatter. Nå blir han ikke invitert lengre. Foto: skjermbilde

Sinte og skuffede kvinner

– Damene her er patrioter. Men krigen har fått vanlige kvinner til å vende seg mot myndighetene, sa Nadezjdin da han åpnet møtet.

Marias mann og bror var blant de rundt 300.000 som ble mobilisert i september 2022. Det vil si de fikk innkalling og er altså ikke frivillige kontraktssoldater.

– Mannen min har oppholdt seg i skyttergravene siden februar i fjor. Han har ikke sett noe til rotering av styrkene. Det har ikke broren min heller.

– Hva har de gjort seg skyldige i, spør Maria. Hun nesten freser og vil ha dem hjem.

Maria Andrejeva har flere ganger forsøkt å arrangere offentlige møter for familiene til mobiliserte soldater. Hver gang har de fått nei med henvisning til fare for covid-smitte. Samtidig arrangerer statlige institusjoner folkemøter hele tiden. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Antonina har en mann på 45 år med kronisk gastritt, eller magekatarr. Han ble også innkalt for snart halvannet år siden.

Han trodde han ville få fritak, men ved mobiliseringssenteret påstod de at dokumentasjonen kunne være «falsk».

Han har ennå ikke fått noen behandling for mageproblemene. Men ligger nå på et lasarett nær fronten fordi han som stridsvognsjåfør ble såret i kamp.

– Send ham hjem, sier Antonina da jeg spør hva hennes beskjed til Putin er.

Antonina fortalte at mannen først fikk utlevert en skuddsikker vest med blod på. Stridsvognsjåføren har bedt om å bli overført til lettere oppgaver, men fått avslag. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Kvinnene er en del av et løst nettverk som kaller seg «Veien hjem». De sier selv de teller 39.000 soldathustruer.

Hovedkravet er demobilisering av dem som ble innkalt for snart halvannet år siden. De har også en egen kanal på den russiske meldingsplattformen «Telegram».

Skjermdump fra Telegram: «Noen» har klistret ordet «fake» ved siden av navnet på Telegram-kanalen til nettverket «Veien hjem». Kanalen er blitt hudflettet av Putin-lojale kommentatorer på TV og Telegram. Foto: Skjermdump

Samler underskrifter

– Dette møtet er unikt. Andre presidentkandidater tar seg ikke tid til å lytte til velgerne, i hvert fall ikke til dem som er kritiske til krigen. Sier Boris Nadezjdin selv.

Han trenger 100.000 underskrifter før 31. januar for å kunne bli registrert som presidentkandidat.

Det er kravet for kandidater med et parti i ryggen. Han har støtte fra et lite og ganske ukjent parti, «Borgerinitiativet».

Nadezjdin sier til NRK at han tror det vil gå.

Boris Nadezjdin var hos den sentrale valgkommisjonen 26. desember for å starte prosedyren med å bli registrert som presidentkandidat. Foto: Reuters

– Men risikerer ikke de som skriver under på at de støtter en krigsmotstander å få problemer?

– De risikerer ingenting. Det står i den russiske konstitusjonen at alle har rett til å kritisere sittende myndigheter. De kan si at Putin tar feil, at han leder landet inn i en blindgate.

Sier altså den tidligere nestformannen i Dumaen, Russlands underhus. Han vet selvsagt godt at grunnloven ikke er noen garanti mot å bli forfulgt for å ytre seg mot krigen.

Det finnes også en lov som gjør ytringer som diskrediterer Russlands væpnede styrker straffbare med inntil 15 års fengsel.

President Vladimir Putin var sammen med lojale koner og barn av soldater ved fronten under den russiske julefeiringen i Novo-Ogarjovo 7. januar. Foto: Reuters

Men om han så skulle få 100.000 underskrifter, vil de så bli godtatt av valgkommisjonen?

– I min lange politiske karriere har jeg mange ganger samlet underskrifter som ikke ble godkjent, og som førte til at jeg ikke ble registrert.

– Forrige sommer stilte jeg som kandidat til guvernørposten i Moskva fylke. Og vet du hva? Det viste seg at jeg hadde for få underskrifter fordi mange av dem var «for dårlige».

Ingen sjanse

Dette er bare en av mange måter å stanse folk utenfor «systemet» på. Og «systemet» er i den sammenhengen de partiene som er representert i nasjonalforsamlingen, Dumaen.

Boris Nadezjdin har ingen sjanse til å bli Russlands neste president. Men 60-åringen gir ikke opp, og ønsket om å hjelpe soldathustruene virker oppriktig.

Mange lurer på hvorfor han får lov til å kritisere krigen og Putin som han gjør.

Kanskje er det fordi han tross alt ikke har den samme kraften til å mobilisere og organisere som opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Han er plassert i en fangeleir i det nordvestlige Sibir.

