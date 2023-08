Aleksej Navalnyj får 19 år til i fengsel – ber folk vise motstand

– Hovudformålet er å skremme. Deg, ikkje meg. Eg vil til og med seie dette: deg personleg, du som les desse orda.

Det skreiv Aleksej Navalnyj på X, tidlegare kalla Twitter, dagen før den nye dommen mot han blei lese opp. Han har ein stor følgarskare, og nesten 3 millionar følgarar på det sosiale mediet.

Han skriv vidare at han ønsker at folk skal gjere «det ein kan» for å vise motstand:

– Alle kan gjere noko. Snakk med naboane dine, heng opp plakatar, del undersøkingane våre med andre, skriv han som eksempel på korleis folk kan hjelpe han.

Aleksej Navalnyj er ein av dei største regimekritiske stemmene i Russland, og har vore fengsla i landet sidan februar 2021.

Fredag fekk han ytterlegare 19 år i fengsel. 28 år til saman.

Møtet var lukka, men journalistar fekk følge med via ein TV-skjerm i nærleiken av rettslokalet.

Navalnyj og teamet hans klemte kvarandre, og smilte og lo fleire gonger under møtet. Opposisjonskritikaren har tidlegare uttalt at han er førebudd på ein lang dom.

– Det kjem til å bli ei lang straff, som kan kallast stalinistisk, skreiv Navalnyj i sosiale medium dagen før den nye dommen falt.

Aleksej Navalnyj arrangerte fleire demonstrasjonar i Russland før han blei arrestert i starten av 2021. Foto: Evgeny Feldman / AP

Han soner frå før av ein dom for bedrageri, brot på meldeplikt og forakt for retten.

I 2014 blei han dømd til tre og eit halvt år vilkårsbunden fengselsstraff i den såkalla Yves Rocher-saka, der han skal ha underslått 20 mill. rublar frå to selskap, mellom anna kosmetikkselskapet Yves Rocher.

Han sona ti månader i husarrest, og resten av dommen hadde han meldeplikt.

Då han i 2020 blei forgifta av russiske sikkerheitsstyrkar, blei han hindra i å melde seg, ettersom han fekk sjukehusbehandling i Tyskland.

I 2021 fekk han ein dom på to år og åtte månadar, på grunn av brot på meldeplikta. Dommen blei utvida til ni år i 2021. Navalnyj soner straffa i ein straffekoloni aust for Moskva.

Rettssaka går føre seg inne i høgsikkerheitsfengselet «Straffekoloni IK-6». Fengselet er kjent for brutale forhold. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

I slutten av 2022 blei det opna ei ny etterforsking mot han, med ei strafferamme på 20 år. Det er desse tiltalene som han no har blitt dømd for.

I juni kunne Navalnyj melde at han hadde fått 3828 sider med dokument som skildrar ulike lovbrot han skal ha begått i fengsel.

– Sjølv om det er openbert av størrelsen på dokumentbunken at eg er ein sofistikert kriminell, er det umogleg å finne ut nøyaktig kva eg er tiltalt for, sa han tidlegare i sommar.

Etter rettsmøtet fredag sa talspersonen til Navalnyj, Kira Jarmysj, at han er tiltalt for ekstremisme. Det melder nyheitsbyrået AFP.

Både EU og FN var raskt ute fredag med å fordømme den nye dommen - og ba om umiddelbar lauslatelse.

Politiske standpunkt

Russlands president Vladimir Putin nektar å omtale Navalnyj ved namn. I staden har han vist til han som «gentleman», «karakteren du nemnde» og «ei dårleg unnskyldning for ein politikar».

Navalnyj er den mest kjende opposisjonspolitikaren i Russland.

Hans første politiske verv var i eit pro-europeisk venstre-liberalt parti, kalla Jabloko. Etter sju år, i 2007, blei han kasta ut av partiet på grunn av innvandringskritiske synspunkt.

I 2013 oppretta han partiet Partija Progressa, som betyr Framstegspartiet, og i 2019 blei han leiar for anti-korrupsjonspartiet Rossija Budusjtsjego; Framtidas Russland.

Fanesaka er å avdekke korrupsjon i den russiske staten, og på grunn av dette har den regimekritiske politikaren i fleire år vore under lupa til Kreml, fram til han blei fengsla i 2021.

Biletet er frå ei rettshøyring i 2021. Då blei han dømd til ni år fengsel. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Etter at han blei fengsla har han brukt sosiale medium flittig til å kommunisere den politiske bodskapen hans, gjennom sine advokatar.

Han er særleg kjend for å ha arrangert ei lang rekke demonstrasjonar mot Putin i Russland. Han har prøvd å stille som presidentkandidat, men fekk ikkje kandidaturet godkjent av Kreml, grunngitt med at han søkte for seint.

Forgifta i 2020

I 2020 blei Navalnyj akutt sjuk på ein flytur frå Tomsk til Moskva i Russland.

Han hadde vore i Sibir i samanheng med lokalvalet, der Navalnyj og teamet hans prøvde å redusere oppslutninga om Putin.

Då han kjende seg dårleg, mellomlanda flyet i byen Omsk. Her blei han innlagt på sjukehus, men fekk raskt tilbod frå den tyske forbundskanslaren, Angela Merkel, om å få behandling i Berlin.

Navalnyj var sjølv med på å avsløre at det var den russiske sikkerheitstenesta som hadde prøvd å forgifte han.

Navalnyj: Fekk innrømming frå ein av dei som forgifta han.

Då han reiste tilbake til Moskva, blei han arrestert – og fengsla.

Navalnyj på flyet frå Berlin til Moskva i 2021. Då han landa, blei han arrestert. Foto: Mstyslav Chernov / AP