– Folk inne i byen er redde. Jeg har kontakt med min bror og han forteller at det står russiske stridsvogner inn mellom boligblokken.

Det var en tidlig lørdag morgen i september i byen Zaporizjzja, sørøst i Ukraina.

Idet NRKs team på to skulle forlate hotellet, kom jeg i snakk med kvinnen som skulle rengjøre rommet etter oss.

Etter å ha utvekslet noen høflighetsfraser og snakket om hvor tøft livet var etter syv måneder med krig, fortalte hun at hennes bror fremdeles bodde i hjembyen Kherson.

Hun sa ikke så mye om hvorfor han var blitt værende i den russisk-okkuperte byen.

Bare at han jobbet innenfor landbrukssektoren, som så mange andre her i denne fruktbare delen av Ukraina.

Kherson er en av de viktigste havnebyene i Ukraina, blant annet for eksporten av korn og andre landbruksprodukter. Foto: Andreas Emil Lund

Vi var i Zaporizjzjia blant annet for å være nær det angrepet som den ukrainske hæren hadde annonsert, nettopp i områdene vest og nord for Kherson..

Men da jeg snakket med rengjøringsdamen på hotellet i Zaporizjzja var det klart at denne offensiven delvis var satt i gang for å ta oppmerksomheten bort fra det som skjedde i Kharkiv-regionen noen hundre kilometer lenger nord.

For det var her den ukrainske hæren satte inn støtet. I en lynoffensiv frigjorde de store områder i løpet av noen dager.

Det ukrainske forsvaret i sør brøt sammen

Kherson by var erobret av de russiske styrkene 2. mars.

Det var bare vel en uke etter at Putin hadde gitt ordre om et fullt angrep på Ukraina. Målet var å fjerne landets lovlig valgte myndigheter med president Volodymyr Zelenskyj i spissen.

Mens den russiske offensiven raskt møtte kraftig motstand i nord og øst, særlig i forsøket på å ta hovedstaden Kyiv og landets nest største by Kharkiv, gikk det bedre for russerne i sør.

De ukrainske forsvarsplanene sviktet. Broer ble ikke sprengt. Nesten uten å møte motstand kunne de russiske styrkene ta seg over Dnipro-floden og omringe Kherson.

Etter at de tok seg inn i byen, ble de møtt av fredelige demonstranter. Helt fram til slutten av april holdt byens ordfører Igor Kolikaev ut på sitt kontor, som en representant for ukrainske myndigheter.

Igor Kolikaev er ordfører i Kherson, men ble kidnappet av de russiske okkupasjonsstyrkene 28. juni 2022. Foto: Facebook

Demonstrantar skal ha blitt skotne på av russiske soldatar

Men så ble han fysisk kastet ut, og så arrestert av de russiske okkupantene i slutten av juni. Ingen vet hvor han befinner seg nå.

Gikk over til fienden

Kolikaevs gamle politiske motstander Volodymyr Saldo valgte å gå over til de russiske okkupantene. Han ble etter hvert av dem utnevnt til guvernør for de områdene av Kherson som Russland hadde kontroll over.

Saldo var også til stede i Moskva 30. september da Putin formelt innlemmet Kherson, Zaporizjzjia, Donetsk og Luhansk fylker i Ukraina i Russland.

Volodymyr Saldo, til venstre på bilde, i Kreml i Moskva i forbindelse med at Russland sa de hadde innlemmet deler av Ukraina i Russland. Foto: Den russiske presidentadministrasjonen

Dette var en handling som ble unisont fordømt over hele verden. Ukrainske myndigheter gjorde det klart at dette var det endelige dødsstøtet for en mulig fredsløsning med Russland under Putins regime.

Bred russisk tilbaketrekning i Øst-Ukraina

Flagget fjernet på administrasjonsbygning

3. november eksploderte sosiale medier med bilder av det store administrasjonsbygget i Kherson uten det russiske flagget på taket.

Var dette et tegn på at Russland nå var i ferd med å gi opp den eneste regionhovedstaden i Ukraina som de klarte å okkupere ved starten av offensiven sist vår?

Fylkesadministrasjonsbygningen i Kherson torsdag, uten det russiske flagget. Foto: Bilde fra Faceboook

Bildet var selvfølgelig symboltungt.

De russiske okkupantene hadde for lengst fjernet det ukrainske nasjonalsymbolet fra fronten av bygningen, men nå hadde de også tatt bort Det rød, blå og hvite russiske flagget.

Den russiske journalisten Roman Saponkov, kjent for sine pro-putinske meninger, var raskt ute på Telegram med å vise at på andre bygninger i byen vaiet fremdeles det russiske flagget.

Avledningsmanøver?

Samtidig sa talskvinnen for den ukrainske hæren i området til nettstedet rbk-Ukraina at ifølge opplysningene de satt inne med, så forberedte den russiske hæren seg på kamp.

Det å fjerne flagget på en administrasjonsbygning ble av både henne og flere andre sett på som en avledningsmanøver. Målet kunne være å lokke den ukrainske hæren inn i byen, for så å angripe dem der.

– Vær forberedt på provokasjoner var den klare oppfordringen fra Natalija Gumenjuk.

På sosiale medier advares det også om at det er mulig at de russiske okkupantene prøver seg på en eller annen form for provokasjon der sivile blir drept, for så å legge skylden på Ukraina.

Den ukrainske militærbloggeren og journalisten Jurij Butusov skriver at den russiske hæren har plassert noen av sine beste avdelinger for å forsvare Kherson.

Det gjelder blant annet fallskjermsoldater og soldater fra 810-marineinfanteribrigaden. Det var de som tidligere i år deltok i slaget i Mariupol lenger øst i Ukraina.

Ukraina: På knærne, men ikke slått

Evakuering eller deportasjon?

Men at partene nå forbereder seg på at noe vil skje i Kherson, var den russiske presidenten Vladimir Putins uttalelse 4. november et klart uttrykk for:

– De som bor i Kherson bør evakueres fra de områdene med farlige krigshandlinger sa Putin, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti.

Russiske myndigheter hadde fraktet det de kalte for «frivillige hjelpearbeidere» fra områdene de har okkupert i Ukraina til den russiske hovedstaden. Der skulle de markere det som nå er blitt «Dagen for enhet». Den har erstattet det som før var feiringen av oktoberrevolusjonen i 1917.

Nå flommer regjeringskontrollerte russiske medier over av bilder av det som beskrives som hjelpearbeidere. Bildene skal vise sivile som fraktes i båter fra Kherson over Dnipro-floden til den østlige bredden.

Russiske myndigheter sa fredag at 5000 mennesker hver dag nå blir fraktet bort fra Kherson. Ukrainske myndigheter kaller det en ren deportasjon av deres egne innbyggere.

Dette skal ifølge de russiske okkupasjonsmyndighetene være en båt som frakter flyktninger over Dnipro-floden i Kherson. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Gjorde Katarina den store til bøddel i Ukraina

Vil Ukraina ha en bykrig?

Det er altså mye som står på spill når de ukrainske styrkene langsomt slutter ringen om den eneste regionhovedstaden som Russland har klart å ta i løpet av 8 og 1/2 måneder med krig i Ukraina.

Men for Zelenskij og hans strateger er det også viktig å gå forsiktig fram. Kherson har i hovedsak vært en russisktalende by, der man historisk har hatt tette bånd til Russland.

Den ukrainske hæren vet også at en bykrig kan bli svært kostbar. De vet at de russiske styrkene har brukt god til å forberede seg til kamp, som jeg fikk altså fikk høre via kvinnen på hotellet i Zaproizjzjia.

Mye tyder likevel på at vi kan stå overfor et nytt, dramatisk og trolig blodig vendepunkt i denne krigen, som er den verste Europa har sett siden 1945.