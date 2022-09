– Jeg blir glad når jeg ser bildene fra Kharkiv fylke.

NRK treffer Irina Salopova i byen Zaporizjzja sørøst i Ukraina, på ukrainsk kontrollert området.

Hun kjenner seg igjen når hun ser det som ser ut som jublende mennesker som møter ukrainske soldater som frigjør den ene byen etter den andre.

Det som nå skjer i Kharkiv-regionen ser ut som den mest vellykkede motoffensiven til de ukrainske styrkene så langt i den mer en seks måneder lange krigen.

Iryna Salopova ser på videoer av ukrainske styrker i Kharkiv-regionen, sammen med NRKs Morten Jentoft Foto: Lokman Ghourbani/NRK

Hun er selv fra byen Pryazovske, som ble okkupert av de russiske styrkene på første dag av den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar 2022.

Der har hun jobbet som lærer på skolen, en skole der elevene nå er tvunget til å hive sine ukrainske lærebøker, til fordel for russiske.

I juni valgte hun å flykte over til regjeringskontrollert område, rett og slett fordi hun ikke ville leve under det som hun beskriver som et russisk terrorvelde.

Nå håper hun at de ukrainske styrkene snart vil rykke inn i hennes hjemby, på samme måte som de gjør i Kharkiv fylke litt lenger nord her i den østlige delen av Ukraina.

STOR OFFENSIV: Fremrykningsaksene de siste fire dagene er markert med røde streker.

Tatt tilbake Kupjansk og Izyum

Byen Kupjansk har i mange måneder blitt pekt på som en nøkkel for å vinne deler av krigen i det østlige Ukraina. De russiske styrkene som har presset på ukrainerne nord i Donbas ble forsynt gjennom Kupjansk.

– Kupjansk vil mest sannsynlig falle, skrev Institute for the Study of War (ISW) i sin siste analyse av krigen i Ukraina.

Lørdag kommer det en rekke bekreftelser på at ukrainske styrker har inntatt byen.

ERKLÆRER SEIER: Twittermelding lørdag formiddag fra den ukrainske avisen Kyiv Post som slår fast at slaget om Kupjansk er over. Foto: KYIV POST/Twitter

En viktig toglinje fra Russland går gjennom Kupjansk.

– Kan de ikke bruke denne linjen vil ikke de russiske styrkene i dette området få forsyningene de er avhengige av. De kan fortsatt få noe gjennom landeveien, men det er ikke på lang nær nok, forklarer hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø til NRK.

BEKREFTET: Den ukrainske offensiven blir bekreftet av uavhengige analytikere som studerer videoer som kommer på sosiale medier. De finner geografiske trekk som de kan plassere på et kart. Foto: Julian Röpcke/Twitter/Google Earth

Lynkrig

Den ukrainske offensiven begynte med lokale angrep sør for Izyum 4. september. Hovedangrepet kom et helt annet sted 6. september.

En stor ukrainsk styrke støttet av stridsvogner og artilleri stormet østover nord for byen Balaklija. Selve byen falt raskt. Bilder viser ukrainske styrker som heiser det ukrainske flagget over administrasjonsbygget i Balaklija.

FRIGJORT: Dette bildet av ukrainske soldater er geolokalisert til byen Balaklija. Byen lå bak den russiske frontlinjen for bare tre dager siden. Foto: Ukraine MoD

«»

Fredag 9. september hadde disse styrkene nådd helt fram til Kupjansk og til Izyum. Det er en fremrykning på 70-80 kilometer på fire dager.

– Det er fullstendig sammenbrudd i det russiske frontavsnittet, sier Ydstebø.

Meldinger i russiske og ukrainske medier medier lørdag formiddag tyder på at også Izyum har falt.

I tillegg skal de russiske troppene ha trukket seg tilbake fra byen Lyman.

UTNYTTELSE: Situasjonen slik den meldes i en prorussisk kanal på Telegram fredag. Ukrainerne har rykket inn raskt og dypt. Foto: Rybar/Telegram

Utnyttet situasjonen

– Dette er det første eksempelet på utnyttelse i denne krigen, skriver militæreksperten Phillips P. O'Brien på Twitter.

Utnyttelse er å bruke en militær framgang til å få til noe mer, noe som varer. Typisk et gjennombrudd i en frontlinje som gir deg mulighet til å rykke langt fram.

FÅTT DET TIL: Hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, mener ukrainerne nå har fått til det som russerne ikke greide under invasjonen i februar. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– En slik offensiv er mest sårbar når troppene er i bevegelse. Nå har det pågått i flere dager uten at de russiske styrkene har kommet med mottrekk. Graver ukrainerne seg ned nå, så vil det være veldig vanskelig å drive dem tilbake, forklarer Ydstebø.

Ukrainerne slo seg gjennom frontlinjen og fortsatte fremrykningen gjennom dårlig forsvarte punkter. Mange av de russiske soldatene skal tilhøre politistyrker som ikke er trent i regulær krigføring.

Ukrainerne skal ha gått rundt russiske avdelinger og isolert dem. Ukrainerne har spredd seg både nord og sør for hovedaksen som går østover.

HYLLER SOLDATENE: Ukrainske sivile jubler når pansrede vogner fra det ukrainske forsvaret rykker inn i en by som har vært okkupert av russerne. Foto: Ukraine MoD

Godt planlagt

De ukrainske styrkene som deltar i angrepet er godt utstyrte regulære soldater fra hæren. De støttes av samvirkeledd som panserstyrker, artilleri og luftvern.

Tungt utstyr som T-72 stridsvogner, M270 rakettartilleri og Buk-luftforsvarssystemer er observert sammen med de fremrykkende troppene.

– Dette er noe ukrainerne har planlagt i lengre tid. Det virker godt organisert. De får til det som russerne ikke fikk til under invasjonen i februar. De greier å koordinere infanteriet med samvirkeleddene, sier Ydstebø.

– Vanskelig situasjon, innrømmer russernes allierte

Ifølge lederen for lokalstyret innsatt av den russiske okkupasjonsmakten, var situasjonen i Kupjansk fredag ettermiddag «vanskelig».

Det meldte det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti som siterer et intervju Maksim Gubin ga til fjernsynskanalen «Rossija 24».

– Men de russiske styrkene holder posisjonene, byen befinner seg i en relativt sikker situasjon, hevdet Gubin i intervjuet.

Situasjonen var likevel ikke sikrere enn at de russisk-støttede myndighetene satte alle krefter inn på å evakuere lokalbefolkningen «til situasjonen stabiliserer seg».

Noen sendes til opprørskontrollerte Luhansk fylke, mens andre transporteres med busser over grensa til Russland, ifølge Gubin.

Russiske forsterkninger

Ria Novosti publiserer i ettermiddag også en video som angivelig viser pansrede kjøretøy, artilleri og stridsvogner på vei til Kharkiv-regionen.

Det står ikke hvor de kommer fra eller hvor de er filmet.

Men de siste døgnene har flere russiske bloggere publisert kritiske melding på den russiske meldingstjenesten «Telegram».

– To avdelinger fra Rosgvardia ved Volokhiv Jar har alt i over et døgn vært fullstendig omringet, skrev avsenderen «Notater fra veteranen» for to dager siden.

Den russiske meldingstjenesten Telegram brukes både av russere og ukrainere i den pågående krigen. Foto: Telegram

Rosgvardia er den russiske nasjonalgarden, en paraplyorganisasjon etablert etter ordre fra president Putin i 2016.

En annen kjent blogger på Telegram, «Starsje Eddy», skriver om omringede av Balaklija og den ukrainske framrykkingen mot Kupjansk.

– Vi får se hvordan den russiske generalstaben svarer og hvilket nivå av operative ferdigheter de klarer å oppvise, skriv han ironisk.

Mange kan komme til å dø

I Zaporizjzja er det likevel med blandede følelser Iryna Salopova ser at krigen i Ukraina nå raser for fullt igjen.

– Jeg har en bror som er i hæren sier hun, og forteller at hun har flere kjente som har gitt sitt liv i forsvaret av fedrelandet.

Iryna Salopova håper hun snart kan vende tilbake til sin jobb som lærer i hjembyen Pryazovske Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Hun hører også fra sin tante som bor i kampområdet at det skytes overalt, både natt og dag.

Og i likhet med millioner av ukrainere vet hun at det kommer til å bli en høy pris som må betales i form av døde og sårede før det er mulig å ta tilbake Pryazovske og alle de andre delen av landet som Russland har okkupert.