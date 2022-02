Krever bedre banktjenester: – Jeg er gammel, ikke idiot

– Jeg er neste 80 år gammel, og det gjør meg trist å se at bankene har glemt eldre mennesker som meg, skriver den pensjonerte legen på nettsiden han har opprettet.

Kampanjen har fått slagordet «Jeg er gammel, ikke idiot».

Her beskriver den spanske pensjonisten hverdagsproblemer som nok mange nordmenn også kan kjenne seg igjen i.

Føler seg utenfor

Carlos San Juan sier bankene bare legger ned flere og flere filialer. Samtidig som mange sliter med å få gjennomført en transaksjon, eller strever med å bare få ut saldoen på bankkontoen sin.

– Ikke alle forstår seg på maskiner, vi fortjener ikke å bli ekskludert. Hvis du vil se en ansatt ansikt til ansikt må det avtales på telefon, men ingen svarer når du ringer, skriver han.

Han er en av Spania rundt 10 millioner pensjonister. Til avisen La Jornada forteller han at følte seg ydmyket en dag han var inne i sin faste bank.

– Det var som en vegg, sier San Juan, som har Parkinsons sykdom og derfor syns det er vanskelig å treffe tastene i minibanken med de skjelvende hendene.

Den eneste hjelpen han fikk, var en beskjed om at han måtte logge seg på en app eller en PC.

Får støtte av unge

Og det er ikke bare de gamle som reagerer.

22 år gamle Christina Palacio sier hun ofte må hjelpe sine gamle slektninger, både bestemor og tanter. Foto: AP

– Bankene behandler de eldre skikkelig dårlig. De fratar dem all verdighet, sier 22 år gamle Christina Palacio. Hun forteller til nyhetsbyrået AP at hun må hjelpe sine eldre slektninger når regninger skal betales og penger skal overføres.

– Bestemoren min og tantene mine kan ikke gå til banken å ta ut penger slik vi andre kan. Det er nedverdigende for dem, sier 22-åringen.

Hun støtter kampanjens krav om en mer «human» behandling i bankene.

– Får ikke den servicen de fortjener

Sist uke overrakte Carlos San Juan en eske med 610.000 underskrifter til Næringsdepartementet i Madrid. Utenfor kontorene ble han møtt av en forståelsesfull økonomiminister Nadia Calviño.

– Vi har innsett at de eldre ikke får den servicen de fortjener, selv ikke i byene, sa hun.

Calviño lovet at departementet skal ta kontakt med finanssektoren og lovet å gjøre tiltak for å hjelpe på situasjonen.

Nå har myndighetene gitt bankene frist til slutten av februar med å finne bedre løsninger for sine eldre kunder, melder Reuters.

Presseoppbudet var stort da Carlos San Juan møtte økonomiminister Nadia Calviño. Foto: Paul White / AP

Diskuterer tiltak i Norge

Og tiltak kan det kanskje bli i Norge også.

– Vi har akkurat de samme urfordringene i Norge. Dette diskuterte jeg i møte med norske banksjefer senest i dag, sier Gry Nergård som er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge når NRK tar kontakt.

Hun sier at det er mange som er avhengige av de tjenestene bankene gir og at det er et stort samfunnsproblem hvis mange blir stående utenfor fordi de ikke er digitale.

Gry Nergård i Finans Norge sier de jobber med å bedre tilgangen til bankenes tjenester for de eldre. Foto: CF-Wesenberg CF-WESENBERG / CF-WESENBERG, CF-Wesenberg

– Så spørsmålet er da hvordan man skal sørge for at alle får god tilgang? Vi har ikke svaret på det ennå, men vi jobber med saken, sier Nergård.

Hun sier det er store forskjeller på bankene. Noen har fremdeles filialer, mens andre er rene mobilbanker. Ett av tiltakene næringen vurderer er om man skal lage et slags minstekrav med hensyn til hva kundene kan forvente av tjenester.

Nergård sier det trolig er flere ting som kan gjøres for de eldre kundene.

– Noen kan kanskje være digitale lenger dersom de får god kursing og hjelp, eller hvis de tekniske løsningene blir enklere. Men vi må nok innse at noen alltid vil være eller bli ikke-digitale, og for disse må det enten finnes gode løsninger slik at de kan få hjelp av andre. Ellers må de få tilgang til filialer og andre tradisjonelle løsninger, sier Gry Nergård.