Minibank-opprør i bygda – eldrerådet reagerer

Løtensokningene føler seg tatt på senga. Ved siden av minibanken henger det en lapp som sier at minibanken blir fjernet den 15. november. Det gjør mange urolige.

LAPP: Her får Løtensokningene beskjed om at minibanken blir borte fra 15. november. Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Jeg syns det kom så brått på. Det svekker bygda at det blir borte tjenester. Banken bør ha såpass at vi kan få penger der.

Det sier lederen i eldrerådet i Løten, Arne Borger Bekkevold. Han synes det er greit å ha noen kontanter i hus hvis det f.eks. kommer loddselgere på døra.

Nestlederen i eldrerådet, Toril Hafslund Fossum er enig. Hun gir gjerne barnebarna en seddel i ny og ne.

– Jeg kan betale med kort. Men det er alltid greit å ha litt penger, ja.

Ikke aktuelt å snu

VANE: Liv Hagen pleier å bruke minibanken i Løten og skulle gjerne ha fortsatt med det. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Sparebank1 Østlandet fjerner i alt seks minibanker denne høsten. De blir for lite brukt og koster for mye å drifte.

Det var avisa Østlendingen som omtalte saken først.

– Vi forstår at folk engasjerer seg. Selv om kontantbruken i samfunnet har stupt de siste åra, så er det enkelte som er mest komfortable med kontanter og det har vi respekt for, sier Bjørnar Mickelson, kommunikasjonssjef i Sparebank1 Østlandet.

De tilbyr nå folk å ta ut penger på butikken i stedet.

De eldre er ikke fornøyd med svaret og har engasjert sin unge ordfører til å hjelpe seg. Hun skal møte banken på mandag.

MØTE: Ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth (Sp) skal ha et møte med banken over helga. Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Bankens funksjon i et lokalsamfunn er verdifull. For de eldste av de eldre er det spesielt viktig. Så for meg som ordfører er det viktig å målbringe innbyggernes ønske og den uroen de føler, sier Marte Larsen Tønseth (Sp).

Men banken står på sitt.

– Nei, i denne saken kommer vi dessverre ikke til å snu. Bruken av minibanken i Løten er nå så lav at det er ikke forsvarlig for oss å drifte den lenger, sier Mickelson.

Sikkerheten rundt en minibank er kostbar. I Rendalen fikk ranere med seg 400.000 kroner.

Verdens mest kontantløse samfunn

Utviklingen er langt fra ny. Stadig færre av oss bruker kontanter. Det har blitt enda mindre under pandemien.

– Ja, vi er det mest kontantløse samfunnet når det gjelder betaling, bekrefter fagdirektør i Finans Norge, Tom Høiberg.

I første halvår i år ble bare tre prosent av det vi kjøpte betalt kontant, mens seks prosent av betalingene mellom privatpersoner var med kontanter. Det viser Norges Bank sin halvårige undersøkelse.

Til sammenligning var 44.7 prosent av betalingene i USA i 2019 med kontanter og 17,7 prosent i Euro-området, skriver Finans Norge.

– Det er fordi vi har godt utbygd internett og digitale løsninger til det meste. Og selv den eldste generasjonen har tatt i bruk Vipps og lignende betalingsløsninger, sier fagdirektør Tom Høiberg.

Men samfunnet blir neppe helt kontantløst i nærmeste framtid. Både Norges Bank og Staten er opptatt av det skal finnes et betalingsmiddel som er utstedt av den norske stat, forteller Høiberg.

– En stat har behov for en pengeseddel og en mynt.

Bank i butikk

BESTEMT: Kommunikasjonssjef i Sparebank1 Østlandet, Bjørnar Mickelson, sier minibankene er dyre i drift. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Bjørnar Mickelson i Sparebank1 Østlandet, sier at det er flest eldre som bruker minibanker i dag. Men også de blir stadig mer digitale.

– Så bruken av minibanken faller i alle aldersgrupper, sier han.

De og 90 andre norske banker har nå inngått en avtale med Norgesgruppen – kontanter i butikk – som gjør det mulig å både ta ut og sette inn penger i over 1400 dagligvarebutikker over hele landet.

– Det tilbudet finnes også i to butikker i Løten, sier Mickelson.

Løtensokningene har fått med seg det, men synes ikke det er særlig praktisk. Arne Borger Bekkevold i eldrerådet skjønner ikke hvorfor de skal stå i kø i butikken, sammen med folk som handler, for å ta ut penger.

– Jeg tenkte at i butikken skal vi legge att penga og i banken skal vi få dem. Men slik funker det itte i Løten, skjønner jeg.