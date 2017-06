Krevende Kypros-forhandlinger

Siden 1974 har øya Kypros vært delt i en gresk-kypriotisk del og en tyrkisk-kypriotisk del. Når de FN-ledede fredsforhandlingene for Kypros gjenopptas i Genève i dag står svært viktige spørsmål på spill.

– Det handler om sikkerhet og garantier. Om det fortsatt skal være utenlandske tropper ikke minst fra Tyrkia på Kypros. Og om Tyrkia, Hellas og Storbritannia fortsatt skal ha garantirettigheter over Kypros, sier FNs Kypros-utsending Espen Barth Eide til NRK.

Omdiskutert avtale

Garantiavtalen gir disse landene rett til å invadere øya dersom det oppstår uro.

– Det er et veldig omstridt spørsmål og det blir absolutt krevende forhandlinger, sier Eide.

Han er glad for at de har med seg lederne for begge sider av Kypros, både Den gresk-kypriotiske lederen Nikos Anastasiades og den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci, utenriksministrene fra Hellas, Storbritannia og Tyrkia i tillegg til EUs utenrikssjef.

– Vi er alle enige om at vi er her for å lykkes og at vi kommer til å være her til vi enten har et gjennombrudd, eller innser at det ikke går denne gangen.

VIL HA FRED NÅ: Folk på Kypros er lei av den langvarige konflikten på øya. Disse hadde tatt turen til Genève for å støtte en løsning. Foto: Jean-Christophe Bott / AP

FN presser

Det haster å finne en løsning, For etter at FN har overvåket freden i 50 år har FN tatt det uvanlige skrittet å signalisere at de vil avslutte FNs fredsbevarende oppdrag hvis fredssamtalene bryter sammen igjen. Styrken er verdens lengstvarende fredsoperasjon. Denne måneden gjorde Australia det klart at de ville trekke ut sine politibetjenter fra styrken og heller omfordele ressursene til Asia og Stillehavsregionen for å «forbedre stabiliteten nærmere hjemmet».

«Tiden er i ferd med å renne ut» sier en velplassert vestlig diplomat til The Guardian.

Prosessen har også opplevd tilbakeslag de siste månedene på grunn av økende mistillit på begge sider.

Kypros' president sa i mai at FN-utsendingen Espen Barth Eide er partisk og har unødig hastverk i forhandlingene om å samle den delte øya. Den gresk-kypriotiske lederen Anastasiades mener Eide ser ut til å ha samme synspunkter som den tyrkisk-kypriotiske siden. Anastasiades kritiserer da også Eide for å ignorere Tyrkias protester mot Kypros' leting etter olje og gass.

FNs generalsekretær António Guterres gikk i vår ut og oppfordret de kypriotiske lederne til å gjøre sitt ytterste for å komme fram til en fredsavtale. Tidlig neste år er det presidentvalg i den greskkypriotiske delen.

Eide har tidligere sagt at han mener en fredsavtale må komme på plass innen sommeren hvis prosessen skal lykkes.

– Hvis vi lykkes, og det er et stort hvis for det er på ingen måte sikkert at dette går bra, så vil de to lederne på øya legge spørsmålet ut til en folkeavstemning. Da vil det være en avstemming i sør og en i nord på samme dag. Hvis begge ender på ja så har vi en løsning, forteller Eide til NRK.