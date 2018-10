Kraftige jordskjelv rammer gresk ferieøy

Det første skjelvet ble registrert like etter midnatt norsk tid, med en styrke på 5,0. Bare en halv time senere kom skjelv nummer 2, som var mye kraftigere. Styrken ble først oppgitt å være mellom 6,9 og 7,0. Senere er det nedjustert til 6,8.

Skjelv nummer tre kommer like etter klokka 01, og styrken var 5,2, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Alle skjelvene har sentrum i sjøen, i dybder fra 10 til 16 kilomater, noe som er relativt grunt.

Ifølge myndighetene er det ikke rapportert om skader eller skadde.

Innbyggere på Zakyntos forteller på Twitter at de våknet av rystelser, at lysekroner svingte, og en kvinne rapporterer at strømmen forsvant.

Strenge byggeregler

Zakyntos har opplevd flere kraftige jordskjelv i nyere tid, og byggeforskjeriftene på øya er strenge.

Zakyntos ligger i det som blir kalt en teutonisk ring rundt Middelhavet, som ofte rammes av jordskjelv.

I fjor sommer ble ferieøya Kos rammet av et kraftig skjelv med styrke 6,6. Da ble et stort antall fastboende og turister skadet, og to mennesker mistet livet. Rundt 150 ble rapportert skadet i Hellas, og 370 på det tyrkiske fastlandet.

Det bor rundt 33.000 mennesker på Zakyntos som er et kjent feriemål, der blant annet den norske turoperatøren Apollo har reiser, men chartersesongen er avsluttet for i år.