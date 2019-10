Kraftig økning i selvmord blant fransk politi

51 franske politimenn har tatt livet av seg så langt i år, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Det er kraftig stigning fra i fjor, der 35 politifolk tok livet av seg i løpet av hele året.

Siden 1997 har minst 1026 franske politifolk tatt sine liv.

Selvmordene skjer over hele landet, i Paris-forstaden Aulnay-sous-Bois, i Annecy, i Marseille, i Paris og i Lille, skriver Le Parisien.

Politimennene samlet seg ved Bastille-plassen, slik det er vanlig for demonstrasjoner i den franske hovedstaden. Foto: Thibault Camus / AP

– Samfunnets berme

Onsdag samlet franske politifolk seg på Bastille-plassen øst i Paris for sin første store demonstrasjon siden 2001.

Tusenvis av politimenn fra hele Frankrike var samlet i det de kalte «en marsj i sinne» for å demonstrere mot lave lønninger, lange arbeidsdager, mangel på utstyr og selvmordene blant kollegene.

– Vi er samfunnets berme, sa Frederic Govin, en offiser i opprørspolitiet fra den nordfranske byen Lille, til AFP.

De demonstrerende politifolkene i Frankrike onsdag kan utseendemessig minne om andre franske demonstranter. Foto: MARTIN BUREAU / MARTIN BUREAU

Skylder på manglende støtte

Flere av politifolkene sier at mangel på støtte for sin innsats under demonstrasjonene til gule vestene de siste ti månedene har bidratt til å slite dem ut.

Cyril Benoit, en offiser med 20 år i politiet i den franske småbyen Auxerre, sier at de ukentlige gule vester-demonstrasjonene har presset en allerede sliten politistyrke til bristepunktet.

– I løpet av de siste to årene har en kollega i opprørspolitiet tatt livet av seg, mens en annen har prøvd å begå selvmord, sier Benoit.

Den 40 år gamle politimannen Antoine sier at regjeringen ikke forsvarer politiet mot anklager om brutalitet.

Flere titalls demonstranter er blitt alvorlig skadet av politiets gummikuler og sjokkgranater under gule vester-protestene.

– TV viser videoer av hva politiet gjør om og om igjen, men viser ikke brosteinen som fløy forbi rett før, sier Antoine.

«Hvis Amazon hadde bilparken til politiet, ville ingen pakker kommet frem til sine destinasjoner» og «Hvem vil arbeide for 97 cent timen?» (ca. 10 norske kroner, red.anm.) står det på noen av parolene til de demonstrerende politifolkene. Foto: MARTIN BUREAU / MARTIN BUREAU

Rettssak etter selvmordsbølge

Selvmordene blant politimenn er en av flere saker der selvmord i arbeidslivet har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

I sommer pågikk en rettssak mot sjefer i France Telecom etter at minst 35 ansatte tok livet sitt etter nedbemanning.

Ifølge aktoratet ble lederne enige om å gjøre hverdagen utålelig for de 120.000 ansatte fordi de ikke kunne sparke folk, da selskapet skulle kutte staben med flere tusen. Dom i saken er ventet 20. desember.

Nettavisen Mediapart skrev i september at det franske postverket skal ha drevet en lignende praksis overfor sine ansatte, noe som skal ha ført til over 50 selvmord de siste to årene.

23 millioner ulønnede overtidstimer

Fransk politi har i tillegg til vanlig politiarbeid, de siste årene også måttet forholde seg til den økte terrortrusselen etter terrorangrepene i 2015 og 2016 der over 200 personer ble drept.

I tillegg kommer demonstrasjonene til de gule vestene, som har pågått ukentlig over hele Frankrike siden november i fjor.

Resultatet er et arbeidspress som ifølge en oversikt i Le Parisien har ført til politiet har samlet seg opp 23 millioner ulønnede overtidstimer.

En enkelt politimann som jobber ved presidentboligen Elyséepalasset, har 18.000 ubetalte overtidstimer «på bok». Det tilsvarer over elleve årsverk.

Cyril Benoit, politimannen fra Auxerre legger skylden for selvmordene på det han kaller «fysisk og psykologisk utmattelse», samt press fra ledelsen om å nå oppsatte mål.

– Det har alltid vært press på politiet, men aldri sånn som dette, sier han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Opprettet krisetelefon

Innenriksminister Christophe Castaner sier til AFP at det de siste to årene er bevilget en milliard euro, rundt ti milliarder norske kroner, til politiet.

I april i år sørget Castaner også for at det ble opprettet en 24-timers krisetelefon for politifolk med problemer.

Han la også frem en liste med andre tiltak, som samtaler med psykolog og gruppesamtaler.