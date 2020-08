Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frankrike rapporterte mandag om 3376 nye koronasmittede i løpet av de tre siste dagene.

Dermed har Frankrike hatt 14.541 nye smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene. Det gir et smittetall på 21,7 per 100.000 innbyggere.

Fredag hadde Frankrike ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) et smittetall på 19,8.

Da var landet rett under grensen på 20 per 100.000 innbyggere som norske myndigheter har satt for å unngå karantene.

Utviklingen de siste tre dagene har nå brakt landet over grensen.

Over 1000 nye tilfeller per dag

De siste fem dagene har Frankrike hatt et gjennomsnitt på over 1000 per dag.

Det er mer enn dobbelt så høyt som i juni (435 per dag) og klart over juli (746 per dag).

Ikke siden april har smittetallene i Frankrike vært høyere enn de er i dag.

Siden pandemien startet er 191.295 mennesker registrert smittet av viruset. 30. 294 har mistet livet.

En politimann i Nice forklarer folk mandag at det er påbudt å bruke munnbind utendørs på byens berømte strandpromenade, «Promenade des Anglais». Foto: VALERY HACHE / VALERY HACHE

Må bruke munnbind utendørs

Sist uke åpnet Frankrike for at lokale myndigheter kan innføre påbud om bruk av munnbind når man er utendørs.

Mandag hadde en rekke byer innført påbudet. Det gjelder enten i deler av byene eller til bestemte tider, skriver Le Figaro.

Blant byene som har innført påbudet er kjente feriebyer som Cannes, Nice, Saint-Malo og Deauville.

Også andre store byer som Strasbourg, Tours, Orleans, Lille og Brest har innført påbudet.

l Lille viser et kart som byen har publisert på Twitter hvor det er påbudt med munnbind utendørs.

Sveits og Tsjekkia

Mandag sa Folkehelseinstituttet (FHI) at som følge av stigende smittetall blir Sveits og Tsjekkia «røde» land i løpet av uken.

'FHI sa også at Polen kan bli det i løpet av uken.

– Det er stigende smittetall i en god del land i Europa. Slik situasjonen er nå, har Sveits og Tsjekkia så høye tall at vi vil tilråde at de blir «røde» land, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse mandag.

FHI nevnte mandag ikke Frankrike som et av landene det kan bli aktuelt å endre reiserådene til.