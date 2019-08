FNs fredsbevarende operasjon i SAR, kjent som MINUSCA, registrerte 565 tilfeller av mishandling eller brudd på menneskerettighetene i første halvår i år, skriver fredsbevarerne.

Overgrepene inkluderer voldtekt, angrep og rekruttering av barn til væpnede grupper. Av til sammen 1082 ofre, var 403 kvinner og barn.

I fjor var det 1674 tilfeller av mishandling eller brudd på menneskerettighetene i første halvår, så årets tall viser at volden er redusert med nesten to tredeler.

– Jeg ser en trend og håper at den vil fortsette, men jeg kan ikke si at det kommer til å bli en langsiktig trend, sier leder for MINUSCAs menneskerettighetsavdeling, Musa Gassama, til Reuters.

«Verdens verste land»

Den sentralafrikanske republikk er blant verdens fattigste land. Global Finance rangerer det som det nest fattigste.

Penger er ikke alt i verden, men Social Progress Index, som ikke ser på økonomiske forhold, men hvordan livet er generelt, rangerer SAR på aller siste plass.

Sagt på en annen måte, SAR er verdens verste land å leve i.

Social Progress Index konsentrerer seg i stedet for penger om primærbehov som mat og vann, samt trygghet og kriminalitet, kunnskapstilgang, helse, miljø, utdanning og politisk og personlig frihet.

Fakta om Den sentralafrikanske republikk Ekspandér faktaboks Tidligere fransk koloni, uavhengig i 1960.

4,6 millioner innbyggere.

Hovedstad er Bangui. Arealet er 622.984 kvadratkilometer, nær det dobbelte av Norge.

Blant verdens minst utviklede land. Diamanter er en viktig inntektskilde – og kilde til strid.

Har vært preget av kupp, uro og væpnede konflikter siden uavhengigheten

I 2013 grep en muslimskdominert gruppe makten i landet, hvor flertallet er kristne. Det utløste en voldsspiral mellom muslimer og kristne. Tusenvis av sivile ble drept. Nær en million mennesker har flyktet fra hjemmene sine.

Den afrikanske union (AU) sendte i desember 2013 en fredsstyrke på 6.000 soldater. I tillegg ble 2.000 franske soldater utplassert i landet.

I september 2014 overtok FN ansvaret for fredsstyrken, som ble utvidet til 11.000 mann. Styrken har vært rammet av flere skandaler. Soldater i styrken anklages blant annet for seksuelle overgrep. (Kilder: NRK, NTB)

I februar 2019 ble det inngått en fredsavtale i landet, den sjuende på sju år.

En FN-soldat under utdeling av mat i Makunzi Wali, en landsby i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Baz Ratner / Reuters

Fredsavtale i februar

Rundt 80 prosent av innbyggerne i SAR er kristne, mens 15 prosent er muslimer. Forholdet mellom de to religiøse gruppene har vært spent i mange år.

Volden i Den sentralafrikanske republikk eksploderte i slutten av 2013 da kristne og animistiske militsgrupper hevnet seg på sivile muslimer på grunn av den hovedsakelig muslimske regjeringens undertrykkende regime.

FNs fredsbevarende styrker har over 10.000 soldater i landet, men har ikke klart å forhindre at tusenvis av sivile er blitt drept.

6. februar i år undertegnet imidlertid regjeringen en fredsavtale med 14 opprørsgrupper i landet.

Det var den sjuende fredsavtalen siden 2012, men i motsetning til de tidligere år, ser denne avtalen ut til å holde.

Siden avtalen ble inngått har det «bare» vært ett større angrep på sivile i år og ingen sammenstøt mellom væpnede grupper, sier MINUSCA.

– Væpnede grupper kontroller fortsatt områder og er fortsatt væpnet, så til tross for fredsavtalen kan jeg ikke si at det er over, sier Musa Gassama.

