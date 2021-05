Den sentralafrikanske republikk vil ha flere russiske «turister»

Det spares ikke på effekter for å få opp dramatikken i den nye russiske filmen «Turist».

Filmen forteller om en gruppe russiske instruktører eller rådgivere, som blir sendt til Den sentralafrikanske republikken, for å sikre et presidentvalg. Russiske soldater fremstilles som helter som forsvarer lokalbefolkningen.

«Instruktørene» blir etter hvert direkte engasjert i kampen mot morderiske opprørere, i forsvaret av myndighetene og lokalbefolkningen.

Ifølge en reportasje i den russiske nettavisen DNI24 hadde filmen premiere på et stadion i Bangui, hovedstaden i CAR 14. mai, til stormende juble fra tusenvis av mennesker.

De kunne se en versjon som var dubbet til det lokale språket sangho.

Traileren til Turist forteller litt om hva slags film dette er

Står «Putins kokk» bak?

Det interessante med filmen er at den ifølge flere kilder er et forsøk fra den russiske forretningsmannen Jevgenij Prigozjin på å skape et mer positivt bilde av russiske leiesoldaters innsats i utlandet.

Prigozjin står bak selskapet Wagner-gruppen, som igjen har sendt russiske leiesoldater til konfliktområder i Ukraina, Libya, Syria og altså til Den sentralafrikanske republikken.

Prigozjin er en nær venn av Russlands president Vladimir Putin.

Han kalles ofte for Putins kokk. Det er fordi hans firma har sikret seg lukrative kontrakter for levering av mat til den russiske presidentens residenser og andre statlige institusjoner.

150.000 dollar, eller vel 1,2 millioner kroner, av budsjettet til «Turist» kommer fra et firma i St. Petersburg, som trolig eies av Prigozjins kone Ljubov.

Jevgenij Prigozjin, her til høyre, er en nær venn av Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / AP

På USAs sanksjonsliste

Prigozjin har også kommet i fokus fordi han etter alt å dømme har finansiert den såkalte trollfabrikken i St. Petersburg.

Amerikanske myndigheter mener den stod sentralt i forsøkene på å påvirke resultatet av det amerikanske presidentvalget i 2016.

Han kom allerede i 2016 på en amerikansk sanksjonsliste for sin støtte til prorussiske separatister i Øst-Ukraina.

Seinere har Det føderale amerikanske politiet FBI utstedt arrestordre på Prigozjin for forsøkene på innblanding i valget i 2016.

Jevgenij Prigozjin sier selv ifølge Moscow Times at «de russiske instruktørene i CAR fortjener ære og respekt».

Dette skjer etter at en rapport fra FN tidligere i år kom med sterk kritikk for den rollen som leiesoldater spiller i CAR. Der beskyldes de for å ha vært involvert i grove menneskerettighetsbrudd som aldri blir etterforsket av myndighetene i landet.

I tillegg har drapene på tre russiske journalister som i 2018 forsøkte å finne ut mer om hva Wagner-soldatene gjorde midt i Afrika, aldri blitt oppklart.

Splittet land

Den sentralafrikanske republikk har vært preget av uro, kupp og ren borgerkrig helt siden selvstendigheten fra Frankrike i 1960.

Landet er splittet i ulike folkegrupper med forskjellig språk.

Fredsprosessen i et av verdens mest ødelagte land er i fare

Islam og kristendom skaper også sterke skillelinjer, noe som har hatt stor betydning for uroen de siste årene.

Siden 2016 har landet vært styrt av Faustin Archange Touadera, som har forsøkt å skape ro og bygge broer i det splittede landet.

President Faustin Archange Touadera voktes nå av russiske soldater hvor hen han går. Foto: ANTOINE ROLLAND / Reuters

Russland ønsker fotfeste i Afrika

Det er uklart hva som er motivet for det russiske engasjementet i det fattige landet sentralt i Afrika.

Riktignok er det store naturressurser i området, blant andre ti form av mineraler.

Men de fleste tror at Russland gjennom den militære støtten til regimet ønsker å sikre seg et fotfeste sentralt i Afrika, på samme måte som de har klart det i Midtøsten gjennom støtten til president Bashar al-Assad i Syria.

USA trekker seg ut, Russland rykker inn

Den russiske diplomaten Valerij Zakharov er i dag en av president Faustin Archange Touaderas nærmeste medarbeidere, som sikkerhetspolitisk rådgiver.

Russiske soldater vokter et depot med våpen i Den sentralafrikanske republikken Foto: FLORENT VERGNES / AFP

Selv har Zakharov sagt at de russiske instruktørene er i land i tråd med en avtale med regjeringen og presidenten i landet. Han sier de sammen med FN slåss mot grupperinger som ønsker å ødelegge Den sentralafrikanske republikken.

Russland har hele tiden også vært nøye med å påpeke at deres engasjement i land skal skje i tråd med FN.

Det er nok årsaken til at myndighetene i Den sentralasiatiske republikken ifølge nyhetsbyrået AFP informerte FNs sikkerhetsråd om at de ønsker 600 nye russiske «instruktører» velkommen til landet.