– Det var som å være på tivoli. Men du hadde ikke betalt for det, og du hadde ikke lyst til å være på den karusellen der, sier Øksenberg til NRK.

Han tok fram mobilkameraet og filmet da gardinene begynte å svaie, men bestemte seg raskt for å komme seg ned fra 18. etasje og ut av hotellet.

– Jeg sprang som en tulling ned de 18 etasjene. Men her er de mer vant til dette enn nordmenn. Jeg fikk kjeft av en mexicansk mann fordi jeg bannet så mye. «Du er åpenbart ikke herfra», sa han til meg.

Helikopter styrtet

Store folkemengder samlet seg i gatene da jordskjelvet rammet Mexico by fredag ettermiddag lokal tid.

Det er foreløpig ikke meldt om døde i selve skjelvet, men to personer mistet livet da de ble truffet av et helikopter som styrtet.

Helikopteret skulle undersøke skadene etter skjelvet. Både Mexicos innenriksminister og guvernøren i Oaxaca-delstaten var om bord i helikopteret, men kom fra ulykken uten alvorlige skader, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

De første meldingene fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS gikk ut på at skjelvet hadde en styrke på 7,5, men dette ble senere nedjustert til 7,2.

– Det var forferdelig. Det begynte å riste, bilene kjørte her og der. Hva skulle jeg gjøre, sier 57 år gamle Mercedes Rojas Huerta til AP.

Folkemengder flyktet ut på gaten da et kraftig jordskjelv rammet Mexico fredag. Foto: Claudia Daut / Reuters

Ikke meldt om store skader

Episenteret er beregnet til å ligge i delstaten Oaxaca, i en by rundt 35 mil sørøst for Mexico by. Videoer lagt ut på Twitter viser bygninger lamper som svinger fram og tilbake, men foreløpig er det ikke kommet meldinger om store ødeleggelser.

Overvåkingstjenesten Sky Alert opplyser at jordskjelvet, som hadde en dybde på 43 kilometer, kunne merkes i delstatene Guerrero, Oaxaca og Puebla.

Det er foreløpig ikke meldt om noen omkomne etter fredagens jordskjelv. Foto: Edgard Garrido / Reuters

I september i fjor omkom 369 personer i et jordskjelv med styrke 7,1 i det sentrale Mexico.

– Jeg er redd. Huset mitt er gammelt, sier en annen kvinne til AP. Hun sto ute på gaten etter skjelvet i bydelen Condesa, som ble hardt rammet i det forrige jordskjelvet.

Røde Kors melder at fasaden på en bygning i samme bydel kollapset. Minst ett etterskjelv ble registrert i den mexicanske hovedstaden.

Jobber med å få oversikt

Sjefen for Mexicos sivilforsvar, Luis Felipe Fuente, skriver på Twitter at det foreløpig ikke har kommet rapporter om alvorlige skader.

Guvernør Alejandro Murat i Oaxaca opplyser at det jobbes med å få oversikt over skadene, men at det ikke er meldt om dødsfall.

Den amerikanske tsunamivarslingen har ikke sendt ut varsel om tsunami, melder Reuters.