Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var 36 koronasyke som søndag ble sendt med spesialtog fra byene Mulhouse og Nancy øst i Frankrike til andre byer i landet der det er bedre kapasitet på sykehusene. De syke ble tatt hånd om av over 60 helsearbeidere under transporten.

Regionene øst i Frankrike var de som ble først rammet av koronasmitte. Nå er sykehusene overfylt. Alvorlig syke pasienter flyttes lenger vest i landet, skriver Reuters.

Det franske militæret har bygd opp feltsykehus i de østlige regionene, men heller ikke det var tilstrekkelig til å ta unna alle pasientene.

Løsningen ble å frakte pasienter i ombygde lyntog tvers over landet til Nouvelle-Aquitaine, som ligger sørvest mot Atlanterhavet.

Også sykehusene i Paris-regionen sliter med å håndtere alle de syke. Det kan bli aktuelt å kjøre spesialtog også fra Paris for å avlaste sykehusene der.

En pasient tas inn i ombygd TGV i Nancy for å fraktes til regionen Nouvelle Aquitaine som har bedre kapasitet til å ta seg av koronasyke. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

– Må ligge ett skritt foran smittebølgen

– Vi hadde et akutt behov for å lette trykket på intensivavdelingene i denne regionen, sier François Braun til RTL-radio. Han er leder av SAMU, akutthelsetjenesten i Frankrike. Braun sier det er viktig at helsemyndighetene forsøker å ligge ett skritt foran smittebølgen.

François Braun, leder for den franske akutthelsetjenesten, Service d’Aide Médicale Urgente Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Han sier det er fordeler med å bruke tog fordi de er stabile selv om de holder høy hastighet. De er også romsligere enn biler og helikoptre. Det er derfor enklere å drive intensivsykepleie i tog.

Det statlige jernbaneselskapet SNCF har bygd om vognene i to togsett av TGV-typen. I stedet for stoler er det senger, fire i hver vogn. Det er satt inn medisinsk utstyr, slik at jernbanevognene i praksis er blitt mobile intensivavdelinger.

Syke fra Frankrike og Italia har også blitt hentet til Tyskland der de har bedre kapasitet til å hjelpe.

Totalt får 80 kritisk syke pasienter fra Frankrike pleie i nabolandene Tyskland, Sveits og Luxembourg, opplyser den franske europaministeren, Amelie de Montchalin, til radiokanalen France Inter. Hun takket også tyske helsemyndigheter for å ha sendt flere respiratorer til Frankrike.

Helsearbeidere gjør seg klare ved Saint-Jean jernbanestasjon i Bordeaux. De skal ta imot pasienter som kommer med ett av de ombygde TGV-togene. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

– Blir verre

Statsminister Édouard Philippe har advart om at det blir verre før det blir bedre i Frankrike.

Landet hadde mandag kveld nærmere 45.000 smittede, mer enn 3000 døde og over 5000 pasienter i en kritisk sykdomstilstand, ifølge Worldometers koronaoversikt.

Sykehus i Frankrike har bygd opp midlertidige intensivenheter der de har hatt nok utstyr til å gjøre det. Behovet for respiratorer er kritisk.

Medisinstudenter er rekruttert for å hjelpe til og pensjonerte leger har meldt seg til tjeneste. President Emmanuel Macron har mobilisert hæren for å hjelpe til, blant annet med å bygge opp feltsykehus.

– Vi er i krig. Dette er bare begynnelsen, sa president Macron da han mobiliserte landets forsvar i koronakampen.