Danmark innførte koronapasset 6. april. Samme dag åpnet blant andre frisører, tatovører, skjønnhetssalonger og utendørs fornøyelsesparker. Med passet er du velkommen inn.

Det danske koronapasset inneholder dokumentasjon på at du enten er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19-sykdom eller har avgitt negativ koronatest de siste 72 timene.

Her gjelder også hurtigtester.

Det digitale passet baserer seg på opplysninger fra sundhed.dk, som tilsvarer helsenorge.no.

Bedre livskvalitet

Norske Signe Lussand Selheim går siste året på medisinstudiet i Odense. Hun har ikke vært på universitetet siden november. De siste to ukene har det igjen vært mulig for henne å gå på lesesalen og treffe medstudenter.

– All undervisning foregår digitalt, men nå får vi lov til å sitte der og lese. Den lille forskjellen der betyr enormt mye, sier Selheim.

Signe Lussand Selheim studerer medisin i Odense. Foto: Privat

Selheim er ikke vaksinert. Hun tester seg regelmessig med hurtigtesting.

– Jeg tester meg to ganger i uka. Universitetet har åpnet et hurtigtestsenter, der tester jeg meg fast mandag og onsdag. Det tar et kvarter å få resultatet, som automatisk registreres hos Sundhedsministeriet og registreres i passet.

Det er ikke adgangskontroll på universitetet.

– Men det går folk rundt og sjekker. Kan du ikke vise negativ test i passet blir du bedt om å gå, sier Selheim.

Det er fremdeles mye som er stengt over hele Danmark, og munnbind er obligatorisk på offentlige steder innendørs, når du beveger deg rundt.

Del av det danske koronapasset som viser negativ covid-19-test. Foto: Privat

– Det er mye friere enn det var. Og man tar jo imot alt man kan få. Hverdagen min er mye bedre når jeg kan dra på skolen og gå ut å spise. Livskvaliteten er absolutt mye høyere.

Selheim sier at hun glemmer litt at det er pandemi, fordi hun føler hun har mer personlig frihet.

– Vi har vært ute og spist, for barer og utesteder er åpne. Du viser passet, og med negativ test kommer du inn.

Hurtigtester

6. mai gikk Danmark inn i en ny fase i gjenåpningsplanen. Det ble blant annet åpnet for innendørs servering på restauranter og kafeer, konferanser, teatre og kinoer.

Over hele landet er det nå lange køer til testsentrene.

Hurtigtester spiller en stor rolle i gjenåpningen av Danmark. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Gjenåpningen baserer seg i stor grad på at folk benytter hurtigtesting. Det er mulig å ta 207.000 slike tester per dag. Foreløpig er det bare en tredjedel av de tilgjengelige testene som er brukt, og myndighetene oppfordrer flere til å ta testen regelmessig. Testene har en følsomhet på rundt 70 prosent.

Tallet er basert på en undersøkelse gjort av Rigshospitalet og Statens Serum Institut. Den vanlige PCR-testen er nærmere 100 prosent sikker.

Både torsdag og fredag ble det registrert over 1000 nye smittede i Danmark. Dette sier Statens Seruminstitut at var forventet.