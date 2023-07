Kornavtalen går ut i dag- Kreml sier avtalen ikke forlenges

– De tyrkiske og russiske utenriksministrene vil diskutere kornavtalen, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Ifølge Erdogan skal han selv snakke med Russlands president Vladimir Putin, før de to skal møtes fysisk i august, melder Reuters.

Uttalelsene fra den tyrkiske presidenten kommer etter at kornavtalen mellom Russland, Ukraina, Tyrka og FN i dag utløp.

Avtalen har sikret eksport av korn og gjødsel fra ukrainske havner over Svartehavet.

Kreml sa i dag at avtalen blir satt på vent, fordi de mener at kravene fra Russland ikke er innfridd.

Det kan ha store konsekvenser for matsikkerheten verden over.

Mandag morgen anklaget Russland Ukraina for å ha angrepet Krim-broen med droner. To mennesker ble drept i angrepet.

At avtalen ikke forlenges, skal ikke være forbundet med angrepet på broen natt til i dag, ifølge Kreml.

Russland vil gjenoppta avtalen med en gang kravene deres er innfridd, opplyser Kreml videre.

De har varslet Tyrkia, Ukraina og FN om at de ikke går med på en forlengelse av avtalen, ifølge en talsperson for det russiske utenriksdepartementet.

FN-avtalen, som Tyrkia var med på å fremforhandle, har latt Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip siden august i fjor.

Russlands president Vladimir Putin vil ikke forlenge kornavtalen på nåværende tidspunkt. Avtalen går ut i dag. Foto: test

Kan ramme matsikkerheten

Russland har truet med å trekke seg fra avtalen fordi de hevder at egne krav om forbedret eksport av korn og gjødsel, ikke har blitt møtt.

De ønsker blant annet at de også skal få tilgang til Swift-systemet, altså sende penger på tvers over landegrenser.

I tillegg mener de at fattige land ikke har fått nok korn.

EU-president Ursula Von der Leyen har tidligere bedt Russlands president Vladimir Putin om å forlenge kornavtalen.

Kornavtalen er viktig for matsikkerheten. Da fullskala-krigen startet gikk prisene på mat kraftig opp. Foto: AP

Von der Leyen frykter det kan ramme verdens matsikkerhet hvis avtalen ikke forlenges.

– Ballen er i president Putins hjørne, og verden følger med, sa Von der Leyen forrige uke, ifølge Reuters.

Viktig for diplomatiet

Kornavtalen har fungert godt til nå.

Da krigen startet, gikk prisene på mat kraftig opp. Men kornavtalen hadde en stor effekt, og matprisene gikk ned med 20 prosent da den kom på plass i august i fjor.

Det er spesielt viktig for mange på det afrikanske kontinentet, hvor mange lever på randen av fattigdom.

Det er usikkert om den russiske presidenten går med på å fornye avtalen. Her fra et jorde i Ukraina. Foto: AP

Dette er derfor et viktig punkt for diplomatiet i Afrika, og for forholdet mellom Putin og flere afrikanske land.

FNs generalsekretær António Guterres skal ha sendt et brev til Putin med forslag om å forlenge kornavtalen som gjør at Ukraina trygt kan transportere korn og gjødsel gjennom Svartehavet – uten fare for russisk angrep.

Putin hevder å ikke ha mottatt et slik brev.