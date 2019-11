Konsentrert kokain flyter i land på strender i Frankrike

Langs en kystlinje på over 500 kilometer har turgåere og politi funnet pakker i blank eller sort plast med det sentralstimulerende stoffet. Siden midten av oktober har kokainen dukket opp med jevne mellomrom.

Nå overvåker tollvesenets helikoptre og ansatte i politiet strendene der narkotikaen har blitt skylt i land.

Forbudt å gå på stranda

Noen steder har det blitt innført forbud mot å gå tur på strendene. Innen søndag var det funnet mer enn 760 kilo kokain, melder France Info.

Statsadvokaten i rennes i Bretagne sier stoffet er svært rent og at det derfor er ekstra farlig. Analyser av stoffet viser at det har en renhetsgrad på 83 prosent.

De siste ukene er det funnet mer enn 700 kilo kokain på strendene i Frankrike. Foto: - / AFP

– Det er en stor fare for å få i seg en overdose, sier statsadvokat Philippe Astruc og legger til at det svært trolig at stoffet kommer fra Sør-Amerika.

Astruc sier de jobber med en teori om at det har skjedd et havari, eller at uvær har ført til at narkotikaen har havnet i sjøen.

Arrestert for besittelse

Ikke alle respekterer påtalemaktens beskjed om å holde seg unna. I Lacanau, vest for Bordeaux, ble en 17-åring arrestert mandag. Han hadde plukket opp fem én-kilospakker og risikerer nå ti års fengsel, ifølge regionavisen Sud Ouest.

Noen av pakkene har vært merket med «diamante» eller «brillante», akkurat som to pakker som ble skylt i land i Florida etter orkanen Dorian i september. Fransk politi har kontaktet sine kolleger i Florida for å få mer informasjon om disse funnene.