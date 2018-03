Klart SPD-ja til Merkels koalisjonsregjering

At flertallet av SPDs drøyt 460.000 medlemmer stemmer ja til koalisjonsavtalen, betyr at en fem måneder lang periode uten regjering etter valget i september i fjor, er over. Nå kan statsminister Angela Merkel danne sin fjerde regjering, bestående av hennes parti CDU, søsterpartiet CSU og sosialdemokratene SPD.

Regjeringen ventes å være på plass en gang i løpet av mars.

Det var knyttet en del spenning til uravstemningen i SPD, ettersom partiet var dypt splittet i spørsmålet om hvorvidt det burde gå inn i en ny tysk storkoalisjon.

Ledet av den 28-årige studenten Kevin Kühnert, lederen for SPDs ungdomsparti Juso, har et omfattende ungdomsopprør mot en ny koalisjon funnet sted siden uravstemningen startet 20. februar.

Kühnert har reist rundt i hele Tyskland i forsøket på å overbevise partifellene om at SPD ikke ville tjene på å være med i koalisjonsregjeringen.

– Fire nye år med en storkoalisjon vil bety mer politisk lammelse og en utsettelse av viktige saker som må håndteres, sa Kühnert i et intervju med AP tidligere denne uka.

Senere søndag møtes CDU-lederne for å diskutere utfallet av SPDs uravstemning.