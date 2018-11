Guvernør Paul Makonda har satt 17 medarbeidere til å tråle sosiale medier for å finne LHBT-personer – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I neste uke har han annonsert at det blir massearrestasjoner.

Guvernøren sier til nettavisa AllAfrica at han allerede har mottatt 18.000 tips fra publikum, og at to hundre personer skal oppsøkes og følges opp.

Et homofilt par som vil være anonyme. De har flyktet til Kenya etter forfølgelse i et annet østafrikansk land. Foto: TONY KARUMBA / Afp

Hundrevis av LHBT-personer har gått i skjul, skriver den britiske avisa The Guardian.

– Tråkker på verdier

– Homofile tråkker på verdiene til både kristne og muslimer i Tanzania, sier guvernøren, som selv er kristen. Han er en alliert av Tanzanias president John Magufuli, som har uttalt at homofili må fordømmes.

Etter at Magufuli ble valgt i 2015 har hetsen mot homofile økt.

Tanzanias president Pombe Magufuli fordømmer også homofili og hetsen mot dem har økt etter at han ble president i 2015. Foto: STRINGER / Reuters

Homofili er ulovlig i Tanzania, i henhold til lover som stammer fra den tiden landet var en britisk koloni. Seksuelle handlinger mellom menn har en strafferamme på livsvarig fengsel.

Guvernør Paul Makonda har avvist all internasjonal kritikk:

– Det er bedre at andre land blir sinte, enn at Gud blir sint, sa han på en pressekonferanse 30. oktober.

Vil stanse norsk bistand

– Tanzanias heksejakt på homofile gjør at Norge bør stanse bistanden til landet, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Vårt Land.

Redaktør i den kristne avisa Dagen sier Norge bør bruke støtten til Tanzania for å stanse klappjakten på LHBT-personer. Foto: NRK

– Det er særlig der man har prosjekter sammen med tanzanianske myndigheter, slik som infrastruktur, at man har en mulighet til å bruke økonomiske pressmidler, sier redaktøren av den kristne avisa.

– Når man ser noe så forferdelig som klappjakt og fengsling av homofile, synes jeg ikke man kan stå rolig å se på, eller sende protester uten innhold. Da må man bruke de 374 millionene i bistandspenger som et ris bak speilet, sier Vebjørn Selbekk.

Et personlig prosjekt

Guvernør Makonda kan ha gått for langt for regjeringen i Tanzania. Ifølge en uttalelse fra Utenriksdepartementet i Tanzania, er hans kampanje i Dar es Salaam kun et personlig prosjekt.

Det skriver den regjeringskontrollerte avisa Dailynews.

EU har hjemkalt sin ambassadør til Tanzania, ifølge nyhetsbyrået Ap. Det er begrunnet med dårligere vilkår for menneskerettighetene og rettssikkerheten.

EU sier i en uttalelse at de vil foreta en bred vurdering av sine relasjoner til landet.