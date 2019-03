Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien

Vi kjøper mer klær enn noensinne. Det produseres mer enn 100 millioner tonn tekstiler hvert år, og globalt ventes klesforbruket å vokse med 63 prosent innen 2030.

Det er ikke uproblematisk med tanke på natur og miljø, og all energien, alt vannet, kjemikaliene og insektmidlene som går med til å produsere tekstiler som for eksempel bomull.

Men en god nyhet har dukket opp i Finland. Der har en gjeng finske ingeniører og kjemikere funnet en metode som kan komme til å endre alt.

Janne Poranen med spinnovafibre som er utvunnet av cellulose. Foto: Anna Dönsberg / Yle

Som en edderkopp

Utenfor Jyväskylä finnes en beskjeden industribygning der verdens mest organiske tekstilfibre blir utviklet, litt på samme måte som edderkoppen lager sitt spindelvev. Den patenterte metoden har blitt kalt Spinnova.

Juha Salmela og Janne Poranen har jobbet sammen på Teknologiska Forskningscentralen VTT og utviklet metoden.

Omtrent som et spindelvev lager Spinnova tekstilfibre. Tre eller halm males ned til nanocellulose helt uten hjelp av kjemikalier. Foto: Edith Pettersen

– Juha var på et foredrag i Oxford som handlet om hvordan edderkopper vever sine garn da han fikk ideen, sier Spinnovas konsernsjef Janne Poranen til den finske kringkasteren Yle.

Med Spinnova-metoden kan nesten hvilket som helst biologisk materiale, sammen med vann, males ned til mikrofiber, kalt nanocellulose.

Massen ser nesten ut som håndkrem. Ut av dette er det altså at de finske oppfinnerne klarer å lage fibre som kan brukes i tekstiler - og det helt uten bruk av kjemikalier

Fibre laget av nanocellulose ved Spinnovas fabrikk i Jyväskylä i Finland. Foto: Anna Dönsberg / Yle

– Vi har testet forskjellige trevarianter og har ikke sett noen stor forskjell mellom ulike typer trær. Men det mest spennende er at vi også kan bruke restprodukter fra landbruk, som halm. Det er også cellulose og når alt er malt ned til mikrocellulose ser det likt ut.

Utenlandske investorer

For fire år siden begynte Juha Salmela og Janne Poranen å lete etter partnere og investorer til sin idé.

De lette etter en industripartner med global rekkevidde. Valget falt på Lenzing AG, et østerriksk tekstilfiberfirma som er markedsleder innen trebasert tekstilproduksjon.

Den østerrikske teknologien baserer seg på å utvikle tekstilfibrer gjennom kjemiske prosesser. Hos Spinnova foregår den samme prosessen mekanisk.

Det var dette, at Spinnova får det til uten kjemikalier, som interesserte Lenzing.

– Når vi kan skalere opp produksjonen, kan det virkelig revolusjonere tekstilproduksjonen globalt, sier Janne Poranen med et forsiktig smil.

Han har grunn til å være optimistisk om mulighetene. Verdens tekstilmarkeder er gigantiske.

Spinnovas patent Foto: Anna Dönsberg / Yle

Hvis hele Finlands skogbruk ble brukt til å lage tekstiler, ville det dekke bare ti prosent av verdens årlige tekstilmarked.

For et og et halvt år siden kom også verdens største celluloseprodusent, brasiliansk Suzano Papel e Celulose inn som eier i Spinnova.

Selskapet er verdens største celluloseprodusent med 11 millioner tonn eukalyptuscellulose i året.

Revolusjonerende

Spinnova produserer tekstilfibre helt uten restavfall eller kjemikalier. Selv vanndampen brukes.

Dette til forskjell fra bomullsproduksjon, som forbruker mellom 15 og 20 prosent av verdens totale mengde plantevernmidler og 10.000 liter vann pr. kilo bomull. Til en gjennomsnittlig bomullsskjorte har det dessuten gått med 0,6 kg kjemikalier.

Spinnovas cellulosebaserte tekstiler kan komposteres på samme måte som papir. Men det mest interessante er at det kan gjenbrukes.

Til forskjell fra papir, som kvaliteten blir dårligere for hver gang, kan fibrene som har fått mekanisk behandling males ned til mikrocellulose uendelig mange ganger uten at kvaliteten forringes.

Garn fremstilt på mekanisk vis av cellulosefibre. Foto: Anna Dönsberg / Yle

Første fabrikk

I desember ble den første fabrikken bygget i Jyväskylä. I år vil de konsentrere seg om å utvikle produkter sammen med ulike klesmerker.

Spinnova er i den unike situasjonen at de ikke har trengt å søke etter partnere, for ryktene har spredd seg. Hver uke tar ulike klesmerker kontakt. Hvilke vil ikke Poranen røpe ennå, men avslører at Marimekko er blant dem.

Han tror det allerede til neste år vil være plagg der ute som består av Spinnovas tekstilfibre.

– Mange sier at tekstilene våre føles som naturlige, litt som bomull eller lin. Og det er viktig, for syntetiske fibre, viskose eller polyester, gir en sånn syntetisk følelse som man ikke vil ha, sier Janne Poranen.

Denne saken ble først publisert hos den svenske kringkasteren YLE i Finland, og delt med NRK som en del av et nordisk samarbeid.