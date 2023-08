Kjemper desperat kamp for å redde canadisk by fra flammene

Myndighetene i Canada jobber for harde livet med å evakuere de 20 000 Innbyggerne i Yellowknife, som blir bedt om å forlate byen innen fredag av miljøminister Shane Thompson i Northwest Territories.

– Skogbrannsituasjonen har dessverre tatt en ny vending til det verre, og en brann vest for Yellowknife utgjør nå en reell trussel mot byen, sier Thompson.

FIRMS dokumenterer aktive skogbranner i Canada og USA. Dette bildet viser andelen skogbranner som er større enn 1000 hektar de siste 24 timene. Foto: Skjermdump 17. august 2023 kl 15:45 / FIRE INFORMATION FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM US/CANADA

Bare én hovedvei sørover fra byen er nå åpen, og myndighetene setter derfor også inn sivile og militære fly til bruk i evakueringen.

Thompson understreker at byen ikke er i umiddelbar fare.

– Men uten regn kan brannen komme til å nå bygrensa til helgen, sier han, og legger til at dersom folk blir værende, setter de seg selv og andre i fare.

Innbyggere i Yellowknife forlater byen via Highway 3, den eneste veien inn eller ut av byen, etter at en evakueringsordre ble gitt som følge av skogbranner i nærheten. Foto: Reuters

Historiens største evakuering

Hundrevis av mennesker er evakuert etter at nye skogbranner utløste historiens største evakuering i Canadas Northwest Territories.

For mange er det andre gang i år at de må evakuere. Flere er reddet av militærfly, som eneste vei ut, etter at veiene sørover i Canada er blitt sperret av brann.

Yellowknife er hovedstaden og den største byen i Northwest Territories i Canada.

Canadas brannvesen sier at årets brannsesong er den klart verste i landets historie, med dobbelt så stort avsvidd område som i fjor. Trolig vil brannene fortsette for fullt fram til september, når de normalt avtar.

Til sammen har 15 prosent av befolkningen i Northwest Territories, omtrent 6000 mennesker, fått ordre om evakuering, og de fleste av de 3500 innbyggerne i Hay River, sør i provinsen, er allerede evakuert.

Hundrevis av mennesker ble flydd ut i trygghet av det kanadiske militæret. Foto: AFP

Kraftige flammer

På sosiale medier og canadisk fjernsyn kan man se bilder av blant annet en oransjefarget, røykfylt dis over regionen. Andre steder ser man utstrakte områder med svartsvidd skog, smeltede frontlykter og avsvidd lakk på biler som folk brukte for å redde seg før veiene ble stengt.

Flere steder har brannmannskapene måttet trekke seg tilbake etter at brannene blusset opp på grunn av kraftige vindkast.

Canada opplever sin verste skogbrann-sesong noensinne. Foto: AP

Å bekjempe branner i det arktiske Canada er spesielt utfordrende på grunn av enorme avstander, lite befolkning og dermed få veier, ifølge Mike Westwick i brannvesenet. Han sier det er vanskelig å få utstyr og mannskaper på plass.

Over hele Canada

Enorme branner har i år spredt seg med stor hastighet over hele Canada. 168 000 mennesker har måttet rømme, mens 135 000 kvadratkilometer er svidd av.

Det er nesten dobbelt så mye som i fjorårets brannsesong, og seks ganger så mye som gjennomsnittet over de siste ti årene. Fire mennesker har mistet livet i brannene.

Michael Norton i Canadas brannvesen kaller det helt uvanlig at så mange branner oppstår samtidig over hele landet.

Han sier det skyldes tørken som bare er blitt verre i mange områder og vil fortsette å skape gode forhold for branner utover ettersommeren.

EUs Copernicus-senter for overvåking av atmosfæren beregnet nylig at brannene i Canada har ført til utslipp av 290 millioner tonn CO₂, over 25 prosent den globale totalen hittil i år.

Knyttes til klimaendringene

Både USA, Canada, Sør-Europa og Øst-Asia er blitt rammet av en rekke skogbranner og ekstreme hetebølger de siste månedene.

En rekke studier har knyttet klimaendringene til økningen i skogbranner i Nord-Amerika. Det er blant annet fordi global oppvarming har økt forekomsten av ekstremvær, spesielt tørke, men også uvær.

Store deler av Canada er rammet av alvorlig tørke etter måneder med unormalt lite nedbør og høye temperaturer.

Landet varmes opp raskere enn resten av jorda på grunn av sin geografiske beliggenhet. Ekstremværhendelser i Canada har økt både i intensitet og hyppighet som følge av klimaendringene, ifølge forskere.