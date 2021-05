Kirkeleder i Colombia fordømmer politivolden

– Denne konflikten handler om å endre landet, sier den kjente kirkelederen Hector Fabio Henao.

Han har en viktig rolle som tilrettelegger av samtaler mellom regjeringen og lederne for protestene. De har nå pågått i tre uker.

– Colombia er et land preget av dyp urett og store ulikheter, sier han i et intervju med NRK over internett.

– Målet for demonstrasjonene er et samfunn med mye større likhet, sier kirkelederen.

Kirkelederen Hector Fabio Henao er kritisk til politiets opptreden under protestene. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Fattigdommen i Colombia har økt kraftig under pandemien. Nærmere 50 prosent av landets innbyggere lever nå under fattigdomsgrensen.

– Folk mangler mat

Det startet som en protest mot en usosial skattereform, og har blitt en landsomfattende oppstand i Colombia.

Demonstrantene er fagorganiserte, studenter, urfolk og andre som krever et bedre liv. De krever, minstelønn for alle, bedre helsestell, rett til fri utdanning, og bedre kår for urfolk.

Noen av demonstrantene bruker vold, og de hardeste sammenstøtene har skjedd i byen Cali i det vestlige Colombia:

– Vandalismen er et resultat av at folk mangler mat, sier en demonstrant som skjuler ansiktet bak en stor gassmaske.

– Hvis folk har det de trenger, lever de i fred. Men i områder med sult vil folk skaffe seg mat – på den ene eller andre måten, sier demonstranten til TV-byrået Reuters.

En demonstrant i byen Medellín roper ut sin vrede mot myndighetene i Colombia. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Opprøret fortsetter

I forrige uke møtte lederne for protestene president Ivan Duque og hans rådgivere. Men samtalene førte ikke frem.

Derfor fortsetter det sosiale opprøret, og det er høyst usikkert hvilken retning konflikten vil ta. Det sier utenrikssjef Marit Sørheim i Caritas, Norge til NRK:

– Mange som jobber nær myndighetene ønsker at regjeringen erklærer en unntakstilstand som gjør det mulig å slå kraftigere ned på demonstrantene, sier hun.

Men hun legger til at mange ønsker en nasjonal dialog:

– En slik dialog kan bidra til å fremme strukturelle endringer. Og den kan skape en økonomisk og sosial politikk som fungerer for flere.

Voldelig ordensmakt

Colombias nasjonale politisjef, Jorge Luis Vargas, sier at ulovlige handlinger fra politiet vil bli straffet. Foto: STAFF / Reuters

Politiets opptreden under protestene har fått sterk kritikk – nasjonalt og internasjonalt. Og denne maktbruken er i seg selv blitt en viktig del av konflikten.

Hector Fabio Henao sier dette om ordensmaktens opptreden:

– Fra myndighetenes side har det i mange tilfeller vært en uforholdsmessig hard voldsbruk. Dette har ført til en enorm misnøye i samfunnet.

– For å få til en dialog må dette ta slutt, og det militære politiet må bort fra gatene, sier den kjente kirkelederen til NRK.

Colombias nasjonale politisjef, Jorge Luis Vargas, sier nå at ulovlig maktbruk fra politiet vil bli straffet.

– Vi må være de første til å avvise ulovlig adferd fra politifolk. Og hvis noen av våre blir dømt skal vi be samfunnet om unnskyldning, sier politisjefen i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.