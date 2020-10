Kinesisk entreprenør: – Trump har gitt meg suksess

På en fabrikk i Dongguan sør i Kina henger en lang rekke masker av Donald Trump til tørk. En av versjonene har åpen munn.

– Her kjefter han. Det er jo et av kjennetegnene med Trump, at han kjefter mye på andre, sier eieren av Molezu lateksleker, Fu Can, til NRK.

Den amerikanske presidenten refser ofte Kina. Han mener Kina har skylden for at koronaviruset boltrer seg i USA, og hevder kineserne spionerer via sin teknologi. Ikke minst gir han Kina skylden for at den amerikanske økonomien sliter.

FARGELEGGES: Masken av den amerikanske presidenten får rosa kinn før den henges til tørk Foto: Kjersti Strømmen / NRK

En suksess

Likevel har fabrikkeieren sansen for Trump.

– Jeg har sett ham mye på TV. Han er veldig morsom, pratsom og talefør, sier entreprenøren.

Dessuten har Trump gjort ham rik.

– Vi har drevet med maskeproduksjon lenge, men vi har aldri hatt et produkt som har vært en så stor suksess, som maskene av Donald Trump, sier Fu Can.

Han prøver å ligge i forkant av markedet.

KORONAMASKE: Denne masken av Trump ble laget før den amerikanske presidenten ble smittet av koronaviruset

Allerede før den amerikanske presidenten fikk covid-19 hadde fabrikken laget en korona-Trump.

Mer bredde

Produktet er ett av mange eksempler på at handelskrigen har skapt mer bredde i det kinesiske varetilbudet.

USAs president lanserte handelskrigen, blant annet fordi han vil ha slutt på at kineserne selger varer for langt større summer til amerikanerne enn de selv kjøper.

UTVALG: Handelskrigen har skapt større bredde i produktene Kina leverer. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Derfor har Trump ilagt straffetoll på en lang rekke kinesiske forbruksvarer, og Kina har svart med samme mynt.

Tiltakene har likevel gitt USAs president det motsatte av det han ønsket:

Gapet mellom hvor mye kineserne selger til USA og omvendt har bare blitt større, i Kinas favør.

Maskeprodusenten er heldig, for hans produkter er ikke ilagt straffetoll.

HALLOWEEN: Maskeprodusenten selger mesteparten av sine produkt til det amerikanske markedet, ikke minst til Halloween. Her er en maske av den amerikanske presidenten også en del av utvalget. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Må stenge

Verre er det med en pappeske-produsent i samme nabolag. Han har et fjell av pappesker ingen lengre vil ha, og kommer til å stenge.

– Dersom jeg fortsetter virksomheten kommer jeg til å tape mer penger. Før hadde vi det veldig travelt, men nå kommer det ingen nye bestillinger lenger, sier eieren av Dongguan Yili Trykk & innpakking, Xiao Gongjun, til NRK.

Kundene hans har vært elektronikkprodusenter som brukte eskene som emballasje, men mange av dem har flyttet virksomhetene ut av landet, for å unngå straffetoll på sine varer.

KONKURS: Pappeskene var ettertraktet som emballasje, men kundene er borte. Da lektronikkprodusentenes varer ble ilagt straffetoll, flyttet de fabrikkene ut av Kina. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Dongguan blir ofte kalt Kinas fabrikk, fordi det meste av eksportvarene skapes akkurat her. Nå tynnes det i rekkene.

– Jeg tror det blir verre når flere opplever at bestillingslistene blir tomme. Vi har ikke nådd bunnen enda, sier Xiao Gongjun.

Trass i at han selv snart er konkurs, gir han sin fulle støtte til USAs president.

– Trump er bra. Han tvinger oss til å åpne markedet mer, og det trenger vi. Et åpnere marked er i Kinas egen interesse, sier entreprenøren.

PRISER TRUMP: Møbelprodusenten Wang Changyou (tv) overlever handelskrigen, mens pappeskeprodusenten Xiao Gongjun (th) må stenge. Begge mener Kina trenger utfordringene fra USAs president. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Sofa på Amazon

Han tar oss med til en møbelprodusent, som også har fått kjenne handelskrigen på kroppen. Med straffetoll på møbler er han tvunget til å skjære hardt ned på utgiftene, for å holde en god pris.

Likevel støtter også han opp om Trump.

– Utfordringen fra ham gjør oss enda bedre. Så lenge vi klarer å lage gode produkter til en konkurransedyktig pris, fortsetter kundene å handle hos oss, sier eieren av Dongguan møbelfirma, Wang Changyou, til NRK.

Han selger sofaer til amerikanske kunder via Amazon og andre nettsider, og frykter ikke Trumps trusler om at USA i langt større grad skal ta tilbake produksjonen.

– Jeg tror ikke det er mulig, for amerikanernes inntekt er veldig høy, og deres ansatte er ikke like flittige som kineserne, sier Wang.