Kinas utenriksminister Qin Gang er 47 år gammel. Han er gift, og har ett barn med sin ektefelle.

Han er utenriksministeren som «tok et helikopter» til den profilerte stillingen.

Qin gikk fra å være talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, til veskebærer, og så ble han Kinas ambassadør i USA i 2021.

Der var han i kun 17 måneder før han ble utenriksminister.

Nå lurer en hel verden på hvor han er blitt av.

Den påståtte skandalen får bred dekning i inn- og utland. Her er det programmet «Kritisk øyeblikk» på den taiwanske TV-stasjonen Dongsen News som omhandler saken. Foto: Skjermdump Youtube

– Ingen kommentar

Trass i at han er Kinas ansikt utad har Qin Gang glimret med sitt fravær i tre uker.

Et møte med EUs utenriksminister ble avlyst, uten kjent grunn.

For en uke siden skulle han ha vært i Indonesia, på et møte med ledere i sørøstasiatiske land.

Kinesisk UD varslet da at Qin ikke kom til å stille, grunnet helse.

Dersom det skulle være så enkelt at han er syk, kunne et bilde av ham i sykesengen, eller hvilende i en lenestol ha satt punktum for ryktene.

I stedet er svaret på spørsmål om hvor han er, hvorfor han ikke er på jobb, og når han kommer tilbake: «Ingen kommentar».

Eller slik en av UDs talspersoner, ifølge BBC, sa det:

– Jeg har ingen informasjon om det du spør om.

Kinas utenriksminister svarte på spontane spørsmål fra NRK etter et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, i Oslo, 12. mai 2023. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sensur

Hans mystiske forsvinning har fått ryktene til å florere.

Interessen for Qin Gang skal ha økt med 8000 prosent på en uke på den kinesiske søkemotoren Baidu.

Den til vanlig svært hardtslående sensuren har tilsynelatende tatt pause. Ryktene har fått flyte relativt fritt på sosiale medier i Kina.

Frislippet har forsterket mistankene.

Mange lurer på om det kan være riktig at han har hatt en elskerinne og at han derfor kan ha falt i unåde hos landets leder, Xi Jinping.

Det ryktes også om spionasjeanklager mot ham eller elskerinnen.

Qin Gang har steget uvanlig raskt i gradene, fra å være talsperson i kinesisk UD, til å bli veskebærer, ambassadør i USA, og deretter utenriksminister. Foto: POOL / Reuters

– En stjerne

Søkelyset er på TV-stjernen Fu Xiaotian.

Hun er en verdensvant 40-åring.

Reporteren jobber for kinesiske Phoenix TV. Hun har vært krigsreporter, men er mest kjent for programmet «Samtaler med verdens ledere».

Programmet skal ha hatt et publikum på førti millioner mennesker.

Hun har intervjuet kjente navn, som Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, og Henry Kissinger, som vant Nobels fredspris og er tidligere utenriksminister for USA.

Hun har også møtt tidligere generalsekretær i FN Ban Ki-moon.

Italias tidligere ambassadør skal ha beskrevet henne som «en stjerne, ikke bare på Phoenix TV, men for alle som har truffet henne.»

Hun gjorde også et intervju med Qin Gang, mens han var ambassadør i USA.

Taiwanske Dongsen News er en av mange TV-kanaler i og utenfor Kina som dekker saken om Kinas utenriksminister og hans mulige forhold til TV-stjernen Fu Xiaotian. Foto: Skjermdump Youtube

Gratulerte

Fu Xiaotian ble mor i november i fjor, til en gutt ved navn Eer-Kin, og det er ikke kjent hvem som er faren.

Hun har ikke blitt sett siden hun la ut et bilde av seg selv og sønnen om bord et privatfly i Los Angeles i april, tilsynelatende på veg til Beijing.

Tidligere meldinger på den kinesiske plattformen Weibo skal ha gitt grobunn til mistankene om et forhold til utenriksministeren.

Blant annet gratulerte hun barnets far med bursdagen 19. mars, på samme dag som Qin Gang hadde fødselsdag.

Hun skal ha født barnet i USA, og babyen har trolig fått amerikansk statsborgerskap.

Det kan være problematisk for Qin, dersom han er faren, ettersom forholdet mellom stormaktene mildt sagt er betent.

Fu Xiaotian (i midten) studerte ved Churchill College ved University of Cambridge, England. Her er hun avbildet i hagen som bærer hennes navn. Foto: University of Cambridge

Egen hage

Fu Xiaotian har fått en hage oppkalt etter seg på University of Cambridge, der hun studerte.

Ved åpningen av hagen fikk hun skryt for sitt internasjonale engasjement og for å være en oppmuntring for unge.

Noen hevder at hun selv betalte for hagen, men det er ikke kjent hvor hun i så fall har fått pengene fra.

Hun skal også ha flydd ofte i privatfly, noe som hun neppe kan ha hatt råd til selv, trass i stjernestatusen.

Qin Gang er Kinas ansikt utad. Her er han sammen med USAs utenriksminister Antony Blinken som besøkte Beijing 18. juni 2023, kun noen dager før Qin forsvant fra offentligheten. Foto: Leah Millis / AP

Konsekvenser

Mens ryktene spres, diskuterer forståsegpåere konsekvensene av Qin Gangs forsvinning, blant annet i avisa SCMP.

Xi Jinping krever trofasthet og en adferd utad som skaper tillit og troverdighet.

Skandaler blant hans nærmeste allierte, som en utenomekteskapelig affære, vil ta seg dårlig ut.

Utenriksministeren fikk trolig et nært forhold til president Xi Jinping mens han var veskebærer, og mange mener at dette er grunnen til den raske vegen til toppen for Qin.

Det var utvilsomt kandidater som mente de fortjente prestisjejobbene mer enn Qin, og som derfor allerede har en høne å plukke med Xi.

Dersom Qin faktisk er falt i unåde vil disse få en forsterket grunn til å si at topplederen tok en dårlig avgjørelse.

Det kan igjen nøre opp under splittelse i Kommunistpartiet, som ikke alltid er like unisont, som man kan få inntrykk av.