Kinas ambassadør om Taiwan: – Setter pris på støtten fra den norske regjeringen

Tirsdag forrige uke brøt en internasjonal krise ut rundt øya Taiwan.

USAs kongressleder Nancy Pelosis plutselige besøk til øya fikk Kina til å se rødt.

Frem til starten av denne uken avholdt dermed Kina sin største militærøvelse rundt Taiwan noensinne.

Spenningene er høyere enn på lang tid, både i Taiwanstredet og mellom Kina og Vesten.

Samtidig sier Kinas ambassadør til Norge Yi Xianliang at han er takknemlig for støtten den norske regjeringen har gitt.

HÅNDTRYKK: Ambassadør Yi Xianliang får sine akkreditiver av Kong Harald på Slottet i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Glad for norsk støtte

– Jeg har utvekslet synspunkter med våre venner, selvfølgelig med den norske regjeringen. Jeg tror både regjeringen og det norske folket støtter vår Taiwan-politikk: Ett-Kina-politikken, samt det at Taiwan er en del av Kina. Vi setter veldig stor pris på at Norge støtter Kinas territorielle integritet og suverenitet, sier Yi til NRK.

HOLDER FAST: Statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) sier at Norge holder fast på sin «ett Kina»-politikk. Foto: Sturlason

Det norske utenriksdepartementet ville ikke uttale seg om saken fredag. I en e-post til NRK tidligere denne uken, skriver statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson (Ap) at selv om situasjonen i Taiwanstredet skaper bekymring, endrer det ikke Norges politikk overfor Kina:

– Norsk «ett Kina»-politikk ligger fast. I likhet med det fleste andre land, anerkjenner ikke Norge Taiwan som selvstendig stat. Også president Biden framhevet i forrige uke at USAs «ett Kina»-politikk ligger fast. Vi er bekymret for den økte spenningen i Taiwanstredet. Framover vil det være viktig å hindre militær aktivitet som øker spenningen i Taiwanstredet ytterligere».

Norges forhold til Folkerepublikken Kina og Taiwan Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Ekspandér faktaboks Norge har siden 1954 anerkjent Folkerepublikken Kina som den rettmessige styresmakten i hele Kina.

Norge var også et av de første vestlige landene som støttet at Folkerepublikken Kina overtok Taiwans sete i FNs sikkerhetsråd.

Fra 2010 til 2016 var det et brudd i Norge og Kinas diplomatiske relasjoner som følge av utdelingen av Nobels fredspris til den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo.

Norge har ikke noe offisielt diplomatisk forhold til Taiwan. Det nærmeste representasjonskontoret til Taiwan er i Stockholm.

Samtidig kommer ambassadør Yi med en advarsel mot alle norske politikere som kunne latt seg inspirere av Pelosi.

– Hva ville Kina gjort hvis et norsk stortingsmedlem eller regjeringsmedlem besøkte Taiwan?

– Vi ville selvfølgelig vært imot det. Stortingsmedlemmene tilhører regjeringen, de er politikere. Vi har ingenting imot kulturelle og økonomiske bånd til Taiwan. Men det er alvorlig hvis en politiker rører ved denne saken. Det burde ikke skje, sier Yi.

SE HELE INTERVJUET: Kinas ambassadør Yi Xianliang utdyper Kinas posisjon om Taiwan og forholdet til Norge og Vesten. Du trenger javascript for å se video. SE HELE INTERVJUET: Kinas ambassadør Yi Xianliang utdyper Kinas posisjon om Taiwan og forholdet til Norge og Vesten.

– Blir vi tvunget inn i et hjørne, må vi reagere

Ambassadør Yi sier det ikke burde overraske verden at Kina avholder store militærøvelser rundt Taiwan. Han er også sikker på at det vil komme flere slike øvelser dersom USA og Taiwan fortsetter med «provokasjoner».

Men det er ingen lett beslutning. Økte spenninger kan også føre til at taiwanere får et dypere ønske om uavhengighet.

– Kanskje det er noen som frykter det. Men det er et tveegget sverd. Hvis vi ikke hadde gjort noe, hadde de som ønsker uavhengighet for Taiwan også blitt styrket, svarer ambassadøren.

Og det er ikke bare øvelser som kan være aktuelle:

– Hvis vi blir tvunget inn i et hjørne – og du vet hva det betyr – så blir vi nødt til å reagere.

Kinas ambassadør i Norge Yi Xianliang, snakker i ambassadørboligen på Vinderen i Oslo.

– Med andre ord, er Kina villig til å gå til krig hvis for eksempel USA erklærer støtte for et uavhengig Taiwan?

– Ballen ligger hos USA. Taiwan er en kinesisk provins. Hvis det du sier skjer, vil 1,4 milliarder kinesere stå imot enhver risiko. Dette er en grunnleggende interesse for nasjonen. Men jeg har tro på at USA vil stå ved sine forpliktelser. Det har jeg tro på, sier Yi.

– Men hvis dere invaderer Taiwan, ville ikke ødeleggelsene og tapene på menneskeliv veie tyngre enn målet om gjenforening?

– Jeg tror ikke dette er et spørsmål (for meg, red). Dette er et teknisk spørsmål. Å oppnå gjenforening ved bruk av makt, betyr ikke nødvendigvis en komplett militæroperasjon. Dette er et spørsmål for forsvarsspesialister. Det er ikke jeg, sier Yi.

SKAL MØTES FOR FØRSTE GANG: Rett før Nancy Pelosis besøk til Taiwan ble USA og Kinas presidenter Biden og Xi enige om å møtes fysisk for første gang siden Biden ble innsatt som president i 2021. Foto: TYRONE SIU / Reuters

– De siste 20 årene har ønsket om «hvit overmakt» kommet tilbake i Vesten

Mer generelt sier ambassadør Yi at det er vestlige land som har skylden for at forholdet med Kina har blitt dårligere.

– Jeg har reist mye og jobbet i utenriksdepartementet i 30 år. Jeg er overbevist om mennesker er gode, men noen politikere er ikke så gode. Problemet med vestlige land er at de vil dominere verden. De siste 10–20 årene har ønsket om «hvit overmakt» kommet tilbake, sier han.

Yi mener dessuten Kina ikke har gjort noe for at forholdet med Vesten og USA skal bli dårligere.

– Vi kinesere er 1,4 milliarder mennesker. Den grunnleggende utfordringen for regjeringen er å møte denne befolkningens behov. Vi har ingen ekstra ressurser for å konkurrere med andre land, sier ambassadøren.